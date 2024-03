Lobato se estrena en Espejo Público y suda para defender la amnistía y a Puente

El líder del PSOE en Madrid ha tenido que lidiar con los muchos frentes que tiene abiertos su partido y con tertulianos como Antonio Martín Beaumont que le han puesto contra las cuerdas.

“Vaya día Juan para estrenarte como contertulio en Espejo Público”. Así ha dado la bienvenida Susanna Griso a su programa al líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, que como bien ha remarcado la presentadora ha debutado en el plató el día después de que la ley de amnistía haya sido aprobada en el Congreso y en un momento en el que los socialistas tienen muchos frentes abiertos. El secretario general de los socialistas madrileños ha capeado el temporal como ha podido: desde la polémica norma, hasta el tema de Isabel Díaz Ayuso y el presunto fraude de su pareja o las salidas de tono de Óscar Puente.

Para empezar, el primer tema a tratar ha sido lo más reciente, es decir, la reciente aprobación de la ley de amnistía pactada por Pedro Sánchez con los independentistas catalanes y hecha a medida por Junts, ERC y compañía. El precio de La Moncloa es caro y Sánchez está dispuesto a pagarlo.

Además de la dificultad del tema en sí, Juan Lobato se ha encontrado en la mesa de Espejo Público como compañero de tertulia a Antonio Martín Beaumont -director de ESdiario y tertuliano habitual del magacín matinal de Antena 3- que no ha dudado en poner contra las cuerdas a un Lobato que en muchas ocasiones tenía que observar y asentir.

Tal y como ha explicado Beaumont, desde el PSOE tratan de vender que la amnistía es un paso vital e indispensable para la “reconciliación” con Cataluña e intentan disfrazarlo de acuerdo histórico, pero este jueves las caras del socialismo no eran las más alegres del mundo. Además, el periodista pregunta a Lobato ¿qué ha sacado España de bueno del acuerdo de Sánchez con el independentismo? Y la respuesta es fácil: nada. Un Lobato que tiene complicado explicarle todo esto a su electorado en Madrid.

¿Qué ha sacado España de bueno del acuerdo de Sánchez con el independentismo? Nada. En realidad todo este camino es sencillamente por la necesidad de Pedro Sánchez de seguir agarrado al poder al precio de siete votos. #15MarzoEsp pic.twitter.com/c3oLCKE120 — Antonio M. Beaumont (@Amartinbeaumont) March 15, 2024

De hecho la postura del ‘sanchismo’ para defender la amnistía es tan complicada de sostener que el propio Lobato ha acabado reconociendo que es una norma fruto de la necesidad para armar la mayoría parlamentaria y sostener al Gobierno central. También ha reclamado tanto a ERC como a Junts "respeto" y un reconocimiento a la "generosidad" de los socialistas por esta ley de amnistía.

Campaña contra Ayuso

Además de la amnistía, el otro tema sin duda del momento es el del presunto fraude de la pareja de Isabel Díaz Ayuso destapado por medios afines al sanchismo y que ha hervido para iniciar otra campaña más de acoso y derribo contra la presidenta madrileña y así desviar la atención precisamente de todos los asuntos turbios que rodean al PSOE y al Gobierno, ya bien sea Koldo, Ábalos, Armengol o la mujer del presidente, Begoña Gómez.

Lobato no se cree las explicaciones que ha dado hasta el momento la máxima dirigente de la Comunidad -que le arrasó en las urnas por cierto- y le acusa de seguir mintiendo. En esas ha vuelto a aparecer el director de Esdiario para frenarle los pies y poner el foco en que, quien a lo mejor ha hecho algo ilegal, ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, filtrando datos fiscales de un ciudadano aprovechándose de su posición.

El PSOE ha traspasado líneas peligrosas en democracia para intentar acabar con una adversaria política. No todo vale. Maria Jesús Montero debe respetar la ley y no parece que lo haya hecho. #15MarzoEsp pic.twitter.com/2Jn19hBEih — Antonio M. Beaumont (@Amartinbeaumont) March 15, 2024

Óscar Puente y sus salidas de tono

Y por último, estos días Óscar Puente ha vuelto a ser noticia y no precisamente por su trabajo al frente del ministerio de Transportes, sino por volver a enzarzarse con, en este caso, Risto Mejide y su programa Todo es mentira, al que acusó de seguir órdenes directas del Gabinete de comunicación de Ayuso para defenderla en el programa. No solo eso, también atacó a la propia presidenta con un polémico tuit.

Al respecto, Lobato ha querido guardar distancias con su compañero de partido y desvincularse de ese estilo tan particular del ex alcalde de Valladolid: "Yo así no me expreso. Soy un obsesionado por poner de moda la educación en la política. Óscar Puente es un comunicador nato y un animal político. Creo que la educación y el respeto son compatibles con la contundencia política".