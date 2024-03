Ahora es Mediaset quien sentencia a Óscar Puente: las mentiras del ministro

El inadecuado comportamiento de un ministro, convertido en un ‘odiador profesional’ en las redes sociales ha provocado la reacción de la cadena. No soporta la libertad de expresión.

Tras lo ocurrido durante el programa de este pasado miércoles 13 de marzo entre Risto Mejide y el ministro de Transportes, Óscar Puente, Risto Mejide abría el programa del jueves 14 leyendo un comunicado oficial que ha emitido Mediaset España y que retrata las mentiras de Puente en su nada apropiado comportamiento en las redes sociales.

Ante las afirmaciones efectuadas por el ministro Óscar Puente en la red social X, Mediaset España desmiente rotundamente que se haya producido ningún tipo de llamada para influir en la línea editorial de un programa de este grupo y subraya la absoluta libertad editorial que siempre han tenido, tienen y tendrán los presentadores, periodistas, trabajadores y colaboradores que participan en todos y cada uno de sus programas'', reza el comunicado.

Tal y como les hemos venido contando en ESdiario, toda esta polémica se originaba cuando Todo es mentira, durante el programa del martes 12 en Cuatro, se refería al caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso de una manera que no le gustó a Óscar Puente, ministro de Pedro Sánchez y portavoz oficioso del Gobierno y del PSOE, quien dedujo que el programa estaba dando a entender que el PSOE trataba así de tapar el llamado caso Koldo, que afecta a medio Ejecutivo. El cruce de mensajes con 'zascas' en redes sociales se sucedían durante la mañana del miércoles y tras un mensaje de Puente, que aprovechaba para atacar duramente tanto al programa como a Risto Mejide y a Sandra Fernández, la directora de Comunicación de Mediaset que lleva en el cargo desde la llegada de Alessandro Salem a la cadena de Fuencarral.

Risto Mejide no se achantó

Risto Mejide respondía durante el programa al ministro y le decía: "Llevo 17 años en esta cadena y todavía no ha llegado el día que me digan di eso o di aquello. Esa llamada que a usted tanto le preocupa de Miguel Ángel Rodríguez a la directora de Comunicación, yo no sé si se produjo. Esa es la prueba de que aquí se respeta la libertad de los trabajadores de esta cadena. Es más, me encantaría que un político llamase para quejarse de lo que hacemos en este programa pero, ¿sabes por qué? porque ese es nuestro trabajo".

La directora de Comunicación de Mediaset lo fue antes de Díaz Ayuso en el gobierno regional madrileño.

Desde el primer momento Mejide puso en su sitio a un ofendido Óscar Puente que llegó a calificar como “matón” al presentador de Cuatro. “Lo que tengo y parece que a usted le falta es libertad. Porque si usted piensa que alguien, hablando en el ejercicio libre de su opinión como ciudadano, es un matón, es, como decía mi abuela: ‘Piensa el ladrón que son todos de su condición’", continuaba el publicista en su respuesta a los ataques de un Puente que cree se debe sentir de la misma manera que tanto critica a los medios: “Eso significa que usted piensa que todo el que está dentro de una organización tiene que pensar como su jefe, que es exactamente como se debe de sentir usted, ¿verdad?”.

Y para acabar, Risto Mejide avisaba que el que no se va a amedrentar -Puente en el cruce de mensajes en X le dijo que no se iba a achantar ante un “matón que tiene un programa”- y que en este caso sí que ha “pinchado en hueso” -otra de las expresiones que el ministro utilizó durante el rifirrafe.