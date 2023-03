Susana Díaz y Guerra, el "otro PSOE'" que deja el banquillo para hacer campaña

Lo que se presentaba como una aparición puntual en la precampaña electoral de la expresidenta de la Junta de Andalucía y senadora socialista, Susana Díaz, se va a convertir en una gira de 'la trianera' por los pueblos andaluces de cara a los comicios municipales del 28 de mayo. El "momento" en el que Díaz reaparece "no es fácil", según ha señalado ella misma, aunque sin expecificar si hace referencia a la situación que atraviesa el país de crisis bajo el gobierno que dirige su anterior rival, el presidente Pedro Sánchez, o de la pérdida de respaldo del Partido Socialista en Andalucía, donde el liderazgo de Juan Espadas está siendo cuestionado desde sus propias filas.

Por una causa u otra, Susana Díaz, sale de nuevo a la carretera para recorrer las localidades andaluzas, aquellas más aisladas y de menor numero de habitantes, que tradicionalmente han sido un nicho de votos para los socialistas. Después de la visita apoyando a los candidatos de Villanueva del Rosario o Algarrobo, ambos municipios malagueños, esta semana Díaz ha estado en El Saucejo, pueblo sevillano en el que se ha presentado acompañada por el exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra.

Así han echado más leña al fuego a esta carrera hacia las elecciones municipales, puesto que Guerra ha sido otro de los históricos del PSOE críticos con Sánchez por sus pactos con los partidos independentistas o la eliminación del delito de sedición. Motivos por los cuales ha recibido algunos sonoros desplantes de su partido, como no invitarle al 40 aniversario de la victoria de Felipe González el pasado mes de octubre en Sevilla.

Pero Susana Díaz no quiere polémica, de momento, y asegura que se suma a la campaña para aportar su "granito de arena". Pero tras ver sus publicaciones en las redes sociales se nota que la expresidenta andaluza tiene 'mono' de mitin y hace un símil deportivo asegurando que se siente mejor que nunca pero no juega todo lo que le gustaría. "Demasiado tiempo en el banquillo”, aseguró ante el público que la arropó en Villanueva.

Susana Díaz: “Yo me siento como @joaquinarte del @RealBetis. Mejor que nunca pero no juego todo lo que me gustaría. Demasiado tiempo en el banquillo” pic.twitter.com/D5uhQts9lm