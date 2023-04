Tensión y cargas policiales en la llegada de los restos de Primo de Rivera

La Policía ha tenido que cargar en un momento contra los manifestantes mientras cantaban el cara al sol. Los falangistas critican a la familia por "no haber luchado lo suficiente".

Los cerca de 200 falangistas que se han concentrado este lunes frente al cementerio de San Isidro esperando a la llegada de los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera han roto el cerco policial y han protagonizado algunos momentos de tensión. Los manifestantes se encontraban en la acera delante del mismo, pero han logrado muy fácilmente romper la barrera policial y han llegado incluso a forcejear con los agentes en el momento de la llegada del coche fúnebre que transportaba los restos del fundador de La Falange Española.

Ataviados con banderas de España, de La Falange y pancartas con la cara de Primo de Rivera con el escrito: "José Antonio Primo de Rivera ¡Presente!", en varias ocasiones algunos falangistas han entonado el 'Cara al Sol', el himno falangista, con el brazo en alto y frente a los agentes que intentaban ponerlos de nuevo en el lugar que en principio les correspondía.

Con gritos de "Arriba España", "Gobierno criminal" y "Primero asesináis y luego profanáis", los seguidores de José Antonio Primo de Rivera se han resistido a las indicaciones de la Policía Nacional y han intentado avanzar hasta la puerta del cementerio.

Los falangistas, descontentos con la familia Primo de Rivera

Antes de la llegada y de que se tensionara el ambiente, los presentes partidarios de La Falange han criticado a la familia del político fusilado por las autoridades republicanas durante la guerra civil por no haber "luchado lo suficiente" por evitar esta situación.

Jesús Muñoz, convocante del "acto informal" ataviado con una camisa azul y un pin de La Falange; Manuel Andrino, jefe nacional de La Falange, así como varios militantes del partido que fundó Primo de Rivera se han unido para protestar contra lo que consideran una "profanación" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Muñoz ha criticado el "silencio" de la familia Primo de Rivera y que no haya dado una batalla jurídica y en los medios de comunicación para defender a su familiar, poniendo como ejemplo que los familiares del dictador Francisco Franco sí "dieron la batalla" para que no fuera exhumado del Valle de los Caídos.

"La familia obviamente no está contenta con la exhumación pero no han luchado como deberían luchar por mantener el derecho de un muerto a reposar" ha expresado, cargando contra los Primo de Rivera por no evitar que hoy tenga lugar el quinto entierro del político falangista. "Podía haber dado una batalla que no ha dado", ha sentenciado, refiriéndose a llevar el asunto de la exhumación ante la Justicia.

El líder nacional de La Falange, por su parte, ha calificado la actitud de la familia Primo de Rivera de "cobarde y servil" por no haber hecho lo suficiente para impedir la "profanación" del fundador de La Falange. Además el convocante del acto, que también es portavoz del sindicato falangista TNS, ha mostrado su "repulsa absoluta" hacia la Ley de Memoria Democrática porque afirma que lleva a que los españoles "se enfrenten otra vez" y porque "parece que busca ocultar los crímenes" del bando republicano.