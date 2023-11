La nula credibilidad de Tezanos: los de Feijóo no le creen ni beneficiando al PP

El CIS de Tezanos da un giro y sitúa al PP como primera fuerza política, a 2,5 puntos sobre el PSOE, en plena negociación de Sánchez con Junts y ERC. La amnistía es la causa del tal cambio.

Se obró un milagro en el CIS de Tezanos y sitúa por primera vez desde julio del año 2022, y a excepción de la macroencuesta que realizó para el 23J, al PP como primera fuerza política. No solo eso. Los de Feijóo, según refleja el último barómetro de noviembre, ganarían las elecciones con dos puntos y medio de ventaja sobre el PSOE, esto es, con una holgada diferencia.

Concretamente, tal y como avanzamos en ESdiario, el PP obtendría un 33,9% de los sufragios si hoy se celebraran elecciones generales, 1,7 puntos porcentuales más que en el barómetro de octubre. Por el contrario, los de Sánchez bajan 1,3 puntos y se colocan en segundo lugar, con el 31,3% de intención de voto. El tercer lugar lo ocuparía Sumar, que alcanza un 11,8% tras perder un punto en un mes, y el cuarta es para Vox, que repite en el 10% en comparación con el barómetro anterior.

El contexto en el que se asienta tal predicción es la clave. Los de Pedro Sánchez han venido negociando en las últimas semanas con las fuerzas independentistas una ley de amnistía, entre tantas otras concesiones a Junts y a ERC, que ha generado una masiva indignación social. Todo por y para ganar un pleno de investidura, que previsiblemente se desarrollará en los próximos días 15 y 16 de noviembre, que mantenga al actual presidente del Gobierno en funciones en La Moncloa. Un fin que, si nada cambia, conseguirá con mayoría absoluta en una primera votación.

Los de Feijóo no le creen, ni con esas

"Me encantaría valorar el CIS pero para eso necesito que Tezanos lo deje", comienza asegurando a este periódico un máximo colaborador de Alberto Núñez Feijóo. Nada. Que no le creen. Ni aun extrayendo el presidente del CIS un resultado netamente positivo para el Partido Popular.

Es más, recuerda la fuente popular, de la máxima confianza del líder nacional del PP, que "tenemos una comisión pendiente en el Senado sobre el uso fraudulento de su cargo", sentencia a ESdiario.

Y como si Tezanos estuviera riéndose de los españoles hasta ahora, habiéndose modificado -como por arte de magia y cuando Sánchez ya tiene asegurada la investidura- radicalmente el resultado de un CIS que se convirtió en un reiterado meme por ir contra corriente de los resultados del conjunto de las encuestas de las demoscópicas privadas, desde Génova no le dedican ni un segundo.

"No se damos mayor importancia a lo que diga o deje de decir el CIS", asegura otra solvente fuente popular que mora los pasillos de la sede nacional del PP. "Ha sido siempre una herramienta puesta al servicio de Pedro Sánchez con el fin de distraer el foco", añaden a ESdiario desde el número trece de la calle de Génova. "La atención ahora mismo la tenemos puesta en la amnistía y en todo lo que Sánchez está negociando con los independentistas", asevera la fuente consultada.

La masiva indignación ciudadana por los pactos de Sánchez con Junts y ERC

Sea como fuere, y diga lo que diga el CIS de Tezanos, lo que es una incontrovertible evidencia es el malestar social acaecido tras los acuerdos que el PSOE firmó con las fuerzas independentistas. Primero llegaba el acuerdo con ERC y con él un sinfín de concesiones como la amnistía, el traspaso de Rodalies o la condonación de un 20% de la deuda que Cataluña mantiene con el FLA. Tras firmar con ERC, llegó el acuerdo con Junts: a la amnistía se le suma la negociación de un referéndum de autodeterminación, la asimilación del concepto de lawfare y se abre la puerta a traspasar el 100% de los tributos a Cataluña.

Descontando el masivo descontento social que, desde hace días, se evidencia a lo largo y ancho de toda España con multitudinarias concentraciones frente a las sedes del PSOE -especialmente en la de Ferraz, en Madrid-, entre, incluso, las filas socialistas el malestar es esclarecedor. El presidente de la Junta de Castilla La-Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ya anunció con un "no lo vamos a permitir" que recurrirá las concesiones de Sánchez a Puigdemont.

Por su parte, a nivel de militancia cabe destacar que en la abierta pregunta sobre sus pactos, sin ninguna concreción en torno a la amnistía, que Pedro Sánchez le hizo a los socialistas con carnet consiguió un 87% de respaldo de tan solo un 63,4% de participación. O dicho en otras palabras, no solo consiguió que los militantes socialistas no votaran masivamente sino que, además, un 13% de militantes del PSOE votaron en contra. Y para mayor preocupación, fueron muchos militantes socialistas, tal y como publicamos en este periódico, los que compartieron su malestar con la amnistía pactada en sus redes sociales. Los mensajes fueron tan contundentes como duros contra Pedro Sánchez. "Eso entre los socialista con carnet, imaginémonos entre los que no tienen carnet", destaca un popular a ESdiario.

En conclusión, que Pedro Sánchez desprende entre muchos de sus militantes tanta simpatía como Félix Tezanos en el Partido Popular, esto es, ninguna.