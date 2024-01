Junts ya empieza a complicar la vida a Sánchez: doloroso no a su primer decreto

Los de Puigdemont confirman que votarán en contra del decreto ómnibus porque podría frenar la amnistía y el PSOE se echa a temblar ya que lo necesitan para recibir los fondos europeos.

Primera piedra en el camino en la legislatura en la relación PSOE-Junts -lo que posiblemente sea una constante- y deja bien a las claras que su apoyo en la investidura a Pedro Sánchez fue simple y puro interés. Un escollo en forma de no al decreto ómnibus de Justicia que se llevará a votación la próxima semana en el Congreso y que provocará que no salga adelante, poniendo así en duda la capacidad de este nuevo Gobierno para aprobar medidas legislativas durante la legislatura.

El motivo, trasladado este jueves en una reunión en Barcelona al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por parte del secretario general de Junts, Jordi Turull, es que aprobarlo supondría “poner en peligro la aplicación de la amnistía” y recortar algunas competencias de la Generalitat. Una cita con una misión clara: negociar el apoyo de los catalanes al decreto. Algo que -y a la vista está- finalmente no se ha conseguido.

Desde el PSOE afirman que se trata de una confusión por parte de Junts pero este viernes, por si había dudas, fuentes del partido de Carles Puigdemont han confirmado a TVE que votarán no. Decimos que han confirmado porque el 27 de diciembre, su portavoz en el Congreso Miriam Nogueras ya avisó de las intenciones de su partido al respecto.

🔴 ÚLTIMA HORA



Junts confirma que votará en contra del decreto 'ómnibus' del Gobierno por "poner en peligro la aplicación de la amnistía y por recortar competencias de la Generalitat en algunos aspectos"



Lo cuenta @JavierMohedano en #LaHora5Ehttps://t.co/jjoliPS5KJ pic.twitter.com/FvFyqZUErv — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 5, 2024

Concretamente, Junts pone el foco en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal incluida en este decreto. Esta establece que las causas judiciales quedarían paralizadas cuando un magistrado planteara una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), algo que podría poner trabas a la ley de amnistía en el caso de que se le acabe dando luz verde.

De mantenerse el no, el Ejecutivo liderado por Sánchez no podrá sacarla adelante en el Congreso. Cuestión que no es baladí, ya que se trata de un decreto vital y necesario para poder solicitar el cuarto desembolso de los fondos europeos, es decir, 10.000 millones de euros, porque algunas de sus modificaciones son necesarias para cumplir el Plan de Recuperación pactado con la Comisión Europea.