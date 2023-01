El líder de los taxistas de Barcelona dirige insultos irreproducibles a Ayuso

Tito Álvarez recibió la aprobación y el aplauso del resto de compañeros y lejos de disculparse, se ha reído: "Perdón porque nadie se merece que lo nombren en la misma frase que a Ayuso".

Lamentablemente parece que últimamente insultar a Isabel Díaz-Ayuso se está convirtiendo en una costumbre desde luego más que despreciable. Una cosa es la crítica y otra el insulto y la falta de respeto cruzando una línea que no se debería de cruzar. Lo pudimos ver esta misma semana en el acto para nombrar alumna ilustre de la Universidad Complutense a la presidenta de la Comunidad de Madrid, donde la llamaron, entre otras cosas, asesina.

Ahora ha sido el líder de Élite Taxi, asociación de taxistas de Barcelona, Tito Álvarez, quién le ha llamado "puta terrorista hija de puta". La frase concretamente fue: "Los compañeros de Madrid están sufriendo mucho porque tienen de presidenta a una puta terrorista hija de puta".

El líder de los taxistas de Barcelona, Tito Álvarez, descarga su ira contra la presidenta de la Comunidad de Madrid:



"Los compañeros de Madrid están sufriendo mucho porque tienen de presidenta a una puta terrorista hija de puta".



Lo hizo precisamente este mismo lunes, durante una concentración del gremio en la Ciudad Condal, y lejos de que nadie le recriminara el discurso, recibió el aplauso del resto de participantes en la protesta.

Josep Bou, del grupo municipal del PP en Barcelona, ha sido de los primeros en exigir disculpas al líder de los taxistas catalanes. Sin embargo, este individuo no solo no lo ha hecho, si no que se ha reído de los sucedido. En la primera parte del mensaje parece disculparse por sus palabras, pero después acaba pidiendo perdón porque "nadie merece ser nombrado en la misma frase que la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Quiero pedir perdón... me calentado por que empatizo demasiado con mis hermanos taxistas de Madrid pero no son formas y me he equivocado 😔



Nadie en este mundo merece que se la nombre en la misma frase que la presidenta de la Comunidad de Madrid.



Lo siento de todo corazón ❤️

Tito Álvarez saltó a la primera plana informativa a raíz de la huelga del 2019, apareciendo de manera asidua en programas de televisión como el de Ana Rosa Quintana o el de Risto Mejide, con quien tuvo un sonoro enfrentamiento en directo. Además, Álvarez se quedó sin puntos del carnet de conducir en el 2017 y se le vincula con el grupo ultra del FC Barcelona, los Boixos Nois.