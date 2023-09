Sánchez, retratado de nuevo: teme decir la verdad sobre la amnistía y se esconde

El presidente del Gobierno en funciones, aunque ya lo da por hecho, quiere aplazar lo máximo posible el momento de reconocer abiertamente que se ha vendido a los independentistas.

Pedro Sánchez y decir la verdad no son dos conceptos que tengan mucha conexión. Así lo ha demostrado y lo sigue demostrando. Con la amnistía, tal y como ha confirmado una de las partes del acuerdo (la de los separatistas), está ya todo atado. Era ya una condición para formar la Mesa del Congreso, al igual que la llegada a la Cámara y a la Unión Europea de las lenguas cooficiales. El primer caso se materializó este martes en un pleno desde luego insólito, aplicándose una norma antes de aprobarse. Y es que se tomaba en consideración la posibilidad de hablar en catalán, gallego o vasco en el hemiciclo… hablando todos en esas lenguas. El segundo, al estar fuera de sus dominios, se le complica a Sánchez, ya que el Europarlamento es reticente a sus peticiones.

Mientras tanto el líder del PSOE continúa con su viaje en Nueva York. Desde allí ha dado por hecho que no habrá repetición electoral, es decir, sabe que contará con los apoyos de independentistas, filoetarras y demás para ser investido presidente. El precio estaba claro: amnistía y autodeterminación. La primera cuenta ya está saldada por mucho que Sánchez quiera esconderlo y quiera aplazar dar la cara de manera abierta sobre lo que es un claro ataque a la Constitución.

Así lo ha demostrado desde tierras norteamericanas, donde al ser preguntado por la amnistía, ha hecho lo de siempre: echar balones fueras y posponer decir la verdad para intentar salvar la papeleta de cara a muchos españoles lo máximo posible. Concretamente ha dicho que hablará claro de exigencias como la de la amnistía cuando sea candidato para la investidura. Declaraciones, tal y como informa EFE, que el máximo dirigente socialista ha hecho en una “conversación informal” con periodistas desde EE.UU.

Sánchez habría comentado a los periodistas que durante ese periodo hablará claro, “sin dar pábulo a ningún tipo de especulación”. Dos cosas que no estaría mal que hiciera en todo momento y no solo cuando le conviene. Además asegura que “se le va a entender perfectamente” y que “que va a garantizar en todo momento el respeto al marco constitucional”. Complicado teniendo en cuenta que ni la amnistía ni la autodeterminación (que vendrá después) tienen cabida en la Carta Magna. No lo decimos nosotros: lo dicen jueces y políticos históricos del propio PSOE que se han alzado contra lo que consideran un verdadero insulto del actual jefe de los socialistas.

“Con o sin pinganillo, Sánchez debe decir si traga la amnistía y el referéndum”

Estas son palabras del coordinador general del PP, Elías Bendodo, que ha avisado del peligro que supone todo lo que está sucediendo. Y es que para el malagueño estas negociaciones de Sánchez bajo cuerda con los separatistas podrían "abrir una puerta que no sabemos dónde nos va a llevar. "Está dispuesto a tragar con todo, le da igual ocho que ochenta y su objetivo es sentarse otra vez en La Moncloa", ha expresado de manera contundente en popular.

Pedro Sánchez sigue clasificando a los españoles como "de primera" y "de segunda".



Para defender la igualdad de todos, es necesario que acudamos de forma masiva el próximo #24S al acto del @ppopular en Madrid. pic.twitter.com/GpynP45FWb — Elías Bendodo (@eliasbendodo) September 19, 2023

Bendodo también se ha referido a la polémica entre el nuevo socialismo liderado por el ‘sanchismo’ y el antiguo, con Felipe González y Alfonso Guerra hartos de Sánchez. De hecho, el coordinador de los populares cree que “si los diputados del PSOE pudieran votar en libertad, otro gallo cantaría”. Además ha defendido a Nicolás Redondo, expulsado precisamente por opinar en contra del actual líder del PSOE.

Cuando uno se cree mejor que su partido, que el partido es él, pasa lo que pasa. Nos preocupa que el PSOE, que prestó gran servicio en democracia, no sea ni la mitad de lo que era. Un partido en el que quien levanta la voz es laminado