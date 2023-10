13 cosas que te interesa saber sobre los huevos

Acabamos de celebrar el Día Mundial del huevo; sin embargo, aún existen muchos mitos sobre este súper alimento

El huevo es un alimento que, excepto si eres alérgico, no debe faltar en tu despensa. Sus proteínas son las de mayor valor biológico. Es fácil de preparar y prácticamente insustituible porque sirve para emulsionar, gelificar, espesar o ligar otros alimentos. Por si fuera poco, es asequible y fácil de encontrar en cualquier mercado. Sin embargo, aún existen muchos mitos en torno a él. Repasamos 13 datos interesantes que debes conocer, si consumes huevos en tu dieta.

1 ¿MEJOR BLANCOS O MORENOS?

Nutricionalmente, no hay diferencias apreciables entre unos y otros. El color de la cáscara del huevo depende únicamente de la raza de la gallina que los ha puesto, por lo que no es un factor de calidad a la hora de comprarlos.

2 ¿SON MEJORES LOS HUEVOS GRANDES O PEQUEÑOS?

Comercialmente, en nuestro país, los huevos se dividen en 4 categorías, dependiendo de su peso: los huevos pequeños (S) son los que pesan menos de 53 gramos. Los medianos (M) oscilan entre los 53 y los 63 gramos. Los grandes (L) están entre los 63 y los 73 gramos. Y los supergrandes (XL) son los que pesan más de 73 gramos. El peso del huevo depende de varios factores, pero, sobre todo, de la edad de la gallina. Las gallinas jóvenes ponen los huevos pequeños (aunque, curiosamente hay más posibilidades de encontrar un huevo con dos yemas entre los huevos puestos por pollitas), y las gallinas viejas suelen estar detrás de los huevos de mayor tamaño (que también suelen tener la cáscara más fina). La mayor parte de su vida, las gallinas ponen huevos de tamaño M o L. Por eso son los más abundantes, pero, nutricionalmente tampoco hay diferencias notables entre ellos.

3 ¿HAY QUE LAVAR LOS HUEVOS?

No. No hay que lavarlos. El motivo es que, aunque la cáscara puede tener gérmenes en el exterior, estos necesitan de humedad para introducirse en el huevo, por alguno de los 10.000 poros que tiene cada huevo, así que es mejor mantenerlos secos. De hecho, los huevos tampoco se lavan antes de comercializarse.

4 ¿DÓNDE HAY QUE GUARDAR LOS HUEVOS?

Esta es una pregunta que surge, sobre todo cuando compramos los huevos, ya que en los supermercados los encontramos sin refrigerar, mientras que, en la mayoría de neveras hay un espacio destinado a guardar los huevos. Así que, ¿dónde guardarlos?. La respuesta tiene que ver con el punto anterior. Lo ideal es que no haya cambios de temperatura, ya que estos favorecen la condensación y, por tanto, la humedad necesaria para que los gérmenes puedan entrar en el huevo. Por lo tanto, podemos guardarlos en un lugar fresco y seco si podemos garantizar que no va a haber cambios de temperatura importantes. Si no, es mejor meterlos en la zona menos fría de la nevera

5 ¿ES MEJOR CONSUMIR LOS HUEVOS CRUDOS O COCINADOS?

Siempre cocinados. Pero no es porque haya un mayor riesgo sanitario por comer huevos crudos (si es que han estado en su cáscara hasta el momento de ser ingeridos), sino porque nuestro organismo no puede aprovechar igual los nutrientes del huevo crudo, y se calcula que podemos perder hasta la mitad de las proteínas que tiene si no los cocinamos. Lo ideal es cuajar bien la clara, aunque la yema sí podemos tomarla como más nos guste.

6 ¿Y SI SE QUIEREN COMER SIN COCINAR?

Pues, sin problema. De hecho, hay recetas, como la mayonesa, en donde es necesario usar huevos crudos. En ese caso, lo importante, para evitar contaminaciones por bacterias, es tomarlos cuanto antes, y añadir unas gotitas de limón o de vinagre

7 ¿ES REALMENTE UN ALIMENTO TAN COMPLETO?

Sí. De hecho, el huevo tiene todos los nutrientes que nuestro organismo necesita, excepto los hidratos de carbono y la vitamina C. La mejor forma de consumirlos para aprovechar todos sus nutrientes es cocidos o pasados por agua

8 ¿CUÁNTOS HUEVOS PODEMOS COMER AL DÍA?

¿Y cuántos plátanos? ¿Y cuánto pollo? ¿Y cuántos boquerones? Es curioso, pero el huevo es el único alimento sobre el que nos hacemos esa pregunta. El origen de esta duda está, probablemente, en su mala fama por ser ricos en colesterol, como ocurre, por otra parte, con la mayor parte de grasas de origen animal, sin embargo, se ha constatado que el consumo adicional de colesterol procedente de huevos promueve la aparición de partículas de HDL (colesterol bueno) de mayor tamaño y disminuía el número de partículas de LDL (colesterol malo) pequeñas*, así que si no hay una contraindicación médica directa, los expertos coinciden en que un adulto sano puede tomar perfectamente un huevo al día-

* Fuente: Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social

9 ENTONCES... ¿SUBE MUCHO EL COLESTEROL COMER HUEVOS?

Repetimos. El huevo (concretamente la yema) es rica en colesterol. Sin embargo también tiene otros componentes que interfieren en su absorción, por lo que comer huevos tiene menos incidencia en nuestro colesterol en sangre de lo que se pensaba hace unos años. La lecitina que también contiene la yema, por ejemplo, es un disolvente de grasas, que ayuda a que el colesterol no se quede pegado a nuestras arterias, ni forme placas de ateroma.

10 ¿QUÉ INDICA EL COLOR DE LA YEMA?

El color de la yema nos da muchas pistas sobre la alimentación que ha recibido la gallina que lo ha puesto, lo que no quiere decir que un color sea necesariamente mejor que otro. Aunque mucha gente piensa que las yemas más oscuras son mejores, sólo indican que las gallinas han comido maíz (aunque también pueden haber recibido piensos con remolacha u otros elementos capaces de colorear la yema). Sin embargo, hay huevos con yemas de color amarillo pálido que pueden ser igual de buenos, o mejores incluso (por ejemplo, de gallinas criadas en libertad, cuya alimentación esté basada en trigo).

11 ¿QUÉ SIGNIFICAN LOS NÚMEROS QUE ENCONTRAMOS IMPRESOS EN LOS HUEVOS?

El código que podemos encontrar en cada huevo nos da mucha información. Quizá la más importante sea la que se expresa en el primer dígito, ya que nos indica la forma de producción: 0 significa que son de producción ecológica; 1 de gallinas camperas; 2 de gallinas criadas en suelo, y 3 de gallinas criadas en jaulas. Los dos siguientes caracteres nos indican el país en el que se han producido (normalmente ES, que es España), y los siguientes se refieren a la comunidad autónoma, el municipio y la granja. Lo que se pretende, en culaquier caso es hacer posible la trazabilidad del producto, para que en caso de que haya cualquier problema, se pueda identificar rápidamente el origen del huevo

12 ¿LOS HUEVOS CADUCAN?

Además del código del que acabamos de hablar, que indica el origen y la forma de producción del huevo, hay otros números impresos en la cáscara que señalan la fecha de consumo preferente. ¿Quiere decir eso que, después de esa fecha no se pueden comer?... No. La fecha de consumo preferente es precisamente lo que dice: el margen de tiempo en el que es recomendable comerlos. Pero pasa un poco como con los yogures: después de esa fecha (con sentido común), pueden ser consumidos sin ningún riesgo para la salud, aunque sus propiedades nutricionales y organolépticas no serán las mismas. La fecha de consumo preferente termina 28 días después de la puesta.

13 ¿CUÁNTAS CLASES DE HUEVOS HAY?

Seguro que te has fijado alguna vez en que, en el envase de los huevos que compras, pone “CATEGORÍA A”. Eso quiere decir que son huevos sin defectos, ni fisuras, que son destinados a las tiendas y supermercados. El resto, se utilizan para otro tipo de industrias, y especialmente para elaborar huevina (huevo pasteurizado) o huevo en polvo.