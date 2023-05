¡Milagro en Compromís! Aparecen en los actos de la Virgen a 15 días del 28M

Está el milagro de los panes y los peces, de las bodas de Caná, y quizá haya que añadir ahora el milagro de Compromís. Tras ocho años dando la espalda y despreciando las tradiciones como la Mare de Déu dels Desamparats, por primera vez el alcalde, Joan Ribó, ha asistido a algún acto -muy poquito, no sea que se contagie, y con pitada incluida- así como otros ediles de Compromís. El milagro parece que no se debe a la intercesión divina, sino a que en menos de 15 días votamos en unas elecciones cruciales que podrían desalojar a Joan Ribó y los suyos de la alcaldía de Valencia, y siendo el Centenario de la Coronación, estaban en un gran dilema. Así, Ribó fue al acto del Puente del Real y por primera vez vio el traslado de la Virgen junto a otros concejales como Sergi Campillo o Pere Fuset. Fuset, por su parte, participó en la procesión acompañando a las Falleras Mayores -el resto de años no ha ido- y desde su concejalía se ha volcado engalanado las calles y con el tapiz de la Virgen, para no provocar el inmenso cabreo del año pasado cuando no hubo tapiz por una mala gestión de Carlos Galiana, el cual también estuvo en la Missa d’Infants -Enric Morera también estuvo-. No hay que generar mal rollo con una tradición, la Mare de Déu dels Desamparats, que mueve mucha gente justo antes de ir a votar, y si hay que romper con ocho años dando la espalda, se rompe, que se juegan su sillón.