Miras, Guardiola y Mazón

Feijóo tiene claro que debe mantener el compromiso adquirido con sus presidentes regionales de autonomía para que tomen las decisiones que consideren más oportunas en sus territorios. Así hemos visto cómo el PP está negociando la gobernabilidad en cada lugar según las circunstancias. Habrá gente que no lo entienda. Que creerá en un partido con decisiones centralizadas, que se marcan de arriba hacia abajo. Así ha sido casi siempre entre los populares. Pero su presidente actual ha decidido implantar una política diferente y ello, desde luego, no menoscaba en absoluto su autoridad. Al revés. A.M. BEAUMONT