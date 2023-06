Alfonso Ussía describe a María Guardiola con tres palabras que la hacen estallar

En su colaboración en "El Debate", el popular columnista tilda a la candidata del PP a la presidencia de Extremadura como "la rubita extremeña" y ella se indigna en su cuenta de Twitter.

Una de las grandes sorpresas de la noche electoral del pasado domingo la protagonizó María Guardiola, la candidata que presentó el Partido Popular a la presidencia de Extremadura. La caída de Guillermo Fernández Vara fue la demostración palpable de que el desastre del PSOE de Pedro Sánchez había sido total y absoluto.

En realidad, Guardiola se quedó a poco más de 6.000 votos por detrás del médico socialista, pero le igualó en escaños y podría ser presidenta si contara con algún tipo de apoyo para acceder al poder. En las elecciones autonómicas del domingo en Extremadura, el PP consiguió 8 escaños más que en los últimos comicios, mientras que el PSOE se dejó 6 por el camino.

En principio, la política extremeña no parece muy por la labor de pedir el apoyo a Vox de cara a la sesión de investidura. Tanto es así, que Fernández Vara, que en un principio anunció su deseo de abandonar la política y regresar a la medicina forense, se acabó replanteando sus palabras y, al menos de momento, seguirá en la primera línea pública a la espera de ver cómo se van desarrollando los acontecimientos y con el horizonte, incluso, de una posible repetición de las elecciones.

La apasionante realidad de la política extremeña ha provocado todo tipo de comentarios en las últimas horas y María Guardiola ha demostrado que tiene bien cogido el pulso a las redes sociales, ya que ha utilizado ese método para salir al paso de todo tipo de críticas.

La última le ha llegado a través del artículo que ha publicado Alfonso Ussía en El Debate, el digital que dirige Bieito Rubido. El veterano colaborador titula su escrito La rubita extremeña y en él asegura, entre otras cosas, que María Guardiola "se dispone a ceder a los socialistas el Gobierno extremeño para no depender de Vox". Ussía resume afirmando que "en el PP hay gente rarísima".

El asunto ha llegado rápidamente a oídos de la que puede ser primera presidenta en la historia de Extremadura, que ha reaccionado con un mensaje en Twitter: "Buenos días, Alfonso Ussía, he reiterado que en ningún caso voy a dejar que Vara siga gobernando, lo del pacto es un bulo. Y no me parece oportuno lo de “la rubita de Extremadura”, soy María Guardiola, o “La Extremeña” si lo prefiere. Un saludo", ha escrito.