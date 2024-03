Jiménez Losantos desvela su gran secreto con Ábalos y le recuerdan lo de Bolaños

Lo ha confesado el propio Federico Jiménez Losantos y es más que probable que a sus seguidores no les haya gustado mucho saberlo. El comunicador de EsRadio admitió en su programa que estuvo comiendo en el despacho de José Luis Ábalos cuando el político valenciano aún era ministro de Fomento. "Yo he estado comiendo con Ábalos en ese despacho, que es imponente", aseguró Jiménez Losantos dejando atónita a su audiencia.

Porque Ábalos no es cualquiera. Ni, por supuesto, ahora, cuando su nombre está en el centro de las sospechas por su presunta implicación en el caso Koldo, la trama capitaneada por su exasesor, ni en el pasado, cuando lideraba uno de los ministerios más inversor del Gobierno y cuando tutelaba todo lo que se movía en el PSOE.

💥🔥 Losantos ha mantenido siempre que él no come con políticos, y aquí pueden escuchar cómo se le escapa y revela que comió con Ábalos en su «imponente» despacho en el ministerio...

Y yo me preguntó: ¿Cuál fue el motivo de la visita Sr Federico Losantos? pic.twitter.com/mS1pmvtifd