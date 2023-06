RTVE da el pelotazo del siglo y le quita a Pablo Motos una de sus colaboradoras

Uno de los rostros más conocidos de 'El Hormiguero' presentará en el ente público un programa muy especial sobre maquillaje, 'Make Up stars', y que verá la luz a principios de temporada.

RTVE ya tiene puesta la mirada en la próxima temporada y, muestra de ello, es el doble anuncio que ha realizado: el ente público ha puesto al frente de un nuevo programa de entretenimiento, sin fecha de estreno por el momento, a la mediática Pilar Rubio. Así, la corporación ha informado de su nuevo fichaje, el cual la propia presentadora ha anunciado en sus redes sociales, y ha señalado que prepara un nuevo formato para su parrilla.

La mujer de Sergio Ramos, pese a que no le falta el trabajo en televisión, pues se encuentra inmersa en diferentes proyectos en la actualidad, da el salto a TVE como presentadora de Make Up stars, un nuevo programa de entretenimiento que tratará de encontrar al mejor maquillador en un formato competitivo que recuerda un poco a Masterchef o Maestros de la costura. "Emocionada de contaros mi nuevo proyecto como presentadora. Conduciré para @rtveplay y @rakutentv_es Make up stars, un talent show en el que buscamos al próximo gran profesional del maquillaje en España", escribía en su perfil de Instagram.

Pilar Rubio, la nueva presentadora de TVE

Este fichaje, además, genera muchas dudas de si compaginará esta labor con sus apariciones para El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en Antena 3 donde colabora desde hace años como experta en moda. Sin embargo, la emoción y la entrega de Pilar con este nuevo proyecto es muy evidente, ya que, tal y como indica en su perfil, "es la gran apuesta de entretenimiento de la plataforma de esta temporada y estoy deseando empezar a grabar, conocer a los concursantes y que veáis el resultado. ¡Qué ganas!". Además, la presentadora ha aprovechado para hacer balance, concluyendo que este nuevo reto llega en un momento perfecto para ella, ya que celebra un cuarto de siglo en la pequeña pantalla: "No se me ocurre un regalo mejor para celebrar mis 25 años en la televisión que un formato como este. ¡GRACIAS!"

Make Up stars, producido por RTVE en colaboración con Mega TV, comenzará las grabaciones este verano en los estudios de Sant Cugat y la competición llegará a las pantallas en el arranque de la nueva temporada. El concurso tendrá un total de seis episodios, en los que Pilar estará acompañada por David Molina (maquillador internacional conocido por trabajar con marcas como Dior o Versace) y Carmen Redondo (diseñadora e influencer del maquillaje). "Cada episodio estará dedicado a una faceta específica del maquillaje y desafiará a los participantes a demostrar su creatividad y habilidades en diferentes estilos y técnicas. Al final de la temporada, el aspirante más versátil ganará la Brocha de Cristal", explica RTVE.