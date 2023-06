Karlos Arguiñano revela cuál es el alimento que nunca come en un restaurante

El popular cocinero de Antena 3 estuvo con el expelotari Mikel Idoate en su canal de Yotube donde charlaron de varios asuntos interesantes, entre ellos este pequeño secretillo.

Si hay un cocinero que no tiene ningún tipo de reparo en decir las cosas como son o como las siente ese es Karlos Arguiñano. El popular cocinero y más querido de Antena 3 siempre consigue un hueco en las redes sociales por sus opiniones. Y en esta ocasión, no iba a ser menos. El vasco ha visitado a Mikel Idoate Rey, expelotari de pelota vasca, en su canal de Youtube 'El Txoko de Idoate'. Puede que, en esta ocasión, el chef se haya enfrentado a su entrevista más personal y exclusiva. Por si alguien no lo sabía, Arguiñano es un gran 'pelotazale', además de socio fundador de la empresa que revolucionó la pelota, Asegarce.

De hecho, y así se explica en este canal, los frontones verdes, las camisetas de pelotaris de colores y muchas otras innovaciones tuvieron lugar gracias a la inversión del popular cocinero y sus socios, Pedro García, Iñaki Aseguinolaza e Iñaki Buruchaga. Así, en esta entrevista, no podía faltar un tema de conversación tan crucial como la pelota. Pero, más allá de esto, también se habló de su faceta empresarial, sus comienzos en la televisión y regaló alguna reflexión. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la confesión que hizo sobre una costumbre que tiene cuando va a un restaurante.

Arguiñano evita comer pan en un restaurante

Puede que ser cocinero tenga sus pros y sus contras. Y es que, a la hora de comer, puedes convertirte en una persona muy exigente. Eso es lo que podemos pensar de Arguiñano después de escuchar qué alimento evita comer cuando visita algún restaurante. El pan. Por muy sorprendente que pueda parecer, el conocido cocinero es muy exigente a la hora de degustar un alimento tan básico como este. "Mi hijo Joseba hace pan. Yo le dije 'si no vas a hacer pan bueno no hagas pan'. Haz el mejor pan", cuenta a Mikel. Para este chef vasco "el pan es tan importante", pero no uno cualquiera, sino "un pan bueno".

Lo que Karlos Arguiñano no soporta de algunos restaurantes buenos: "No digo nunca nada, pero no como" pic.twitter.com/zwinwbSwfh — TVMASPI (@sebas_maspons) June 22, 2023

"En la mano, tener un tenedor en una y un trozo de pan en otra... es que es importantísimo tener un pan aquí...", apunta mientras mueve la mano en la que debería estar el chusco. "Y de pronto veo que la gente come cualquier pan. Hay restaurantes buenos que te ponen un pan chungo. Yo no digo nunca nada, pero no como", confiesa al expelotari en Youtube, para después añadir que él no come pan chungo. "Que hayas ido a un restaurante a comer un buen pescado, una buena carne, una buena sopa, un buen marmitako...dame pan", remarcando la palabra, como señal de que se refiere a uno bueno. Y, si no había quedado claro, continúa indicando que "si es un trozo, dámelo bueno.. luego me lo cobras, pero dame un trozo de pan bueno. No una gominola", zanja el cocinero para seguir con la entrevista.