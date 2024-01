Inés Hernand da la nota en el Benidorm Fest politizando la previa contra Israel

La presentadora, relegada este año a un puesto secundario, aprovecha la previa del certamen que arranca este martes para dar sus opiniones personales en un momento que no tocaba.

De nuevo Inés Hernand vuelve a sacar los pies del tiesto cuando no le toca. La presentadora del Benidorm Fest, relegada este año a un segundo plano, ha utilizado la presentación de la primera semifinal del certamen para atacar a Israel y pedir que se saque al país de Eurovisión comparando su caso con el de Rusia tras la invasión a Ucrania. Todo ello con el micrófono negro y naranja de RTVE bien visible.

“Lo he dicho off the record porque no había nadie grabando pero vamos, yo condeno profundamente los ataques de Israel a la población gazatí”, expresaba la también abogada tras la pregunta de uno de los periodistas presentes en la rueda de prensa. Hernand aclaraba que se trataba de su opinión personal y no tenía nada que ver con la cadena pública, quizás sabedora del lío en el que se estaba metiendo al dar su opinión con un micro de RTVE en la mano: “Lo digo públicamente como Inés Hernand y no como RTVE. Yo no puedo comprometer la posición de la pública pero tengo mi posicionamiento claro”.

Está siendo una masacre y un genocidio. Yo como persona individual exigo el alto el fuego ya y me he manifestado en este sentido

Para seguir con su discurso que, a pesar de la pregunta, no venía mucho a cuento, pedía la expulsión de Eurovisión de Israel tal y como se hizo con Rusia: “Que Israel participe en el festival cuando Rusia fue vetada el año pasado en similares circunstancias pues hombre, deja entrever muchas cuestiones que tiene que ver con el capital”. “Lo digo como persona individual repito pero no me importa hacerlo porque los que asesinan son ellos”, concluía su intervención Inés Hernand.

Decimos que no venía a cuento a pesar de ser preguntada por ello porque es fácil decir educadamente que no era ni el momento ni el lugar para hablar de esos temas, con todos los artistas y organizadores presentes. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, Hernand peca de querer llamar la atención en exceso y hacerse la reivindicativa.

Lo segundo no sabemos si lo ha conseguido pero lo primero sí, ya que se ha convertido en trending topic durante toda la jornada de hoy con detractores y defensores de la joven presentadora que, eso sí, no tiene problema en esconder su ideología e incluso hacer apología de la misma -como ha quedado comprobado- siempre que puede aunque no sea el momento adecuado.

Primera semifinal del Benidorm Fest

Con todo y con ello, desde este martes se empieza a decidir quién representará a España en el próximo Eurovisión que se celebrará en Suecia. Esta primera semifinal es este martes, la segunda el jueves y la gran final será el sábado 3 de febrero. Todo ello emitido por TVE y RTVE. A continuación repasamos las canciones y los artistas que se disputan el pase a la final del sábado en esta primera semifinal.

1- Lérica - Astronauta

2-Sofia Coll - Here to Stay

3-Miss Caffeina - Bla, bla, bla

4- Noan - Te echo de -

5- Angy Fernández - Sé quién soy

6- Mantra - Me vas a ver

7- Nebulossa - Zorra

8- Quique Niza - Prisionero