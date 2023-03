Silvia Alonso responde a la temida pregunta de La Resistencia ante su novio

David Broncano mantuvo la dinámica del programa de Movistar y, además de recibir un obsequio de su invitada y pareja, regaló a la audiencia la respuesta que tanto esperaban todos.

Silvia Alonso visitaba este miércoles La Resistencia, el programa que presenta su actual pareja, David Broncano. El motivo de este encuentro no era otro que promocionar su nueva película Eres tú, aunque luego "confesó" que su "terapeuta le había dicho que regresara" debido al trauma que le causó la última visita al formato de Movistar Plus, cuando ya se había hecho pública su relación. En esa encuentro, por tanto, las indirectas sobre ese asunto fueron constantes. Pero en esta ocasión, ambos asumieron lo que había y "normalizaron" todo.

Tras su llegada en tirolina, como hacen todos los invitados de La Resistencia, la actriz hizo una promo de su nuevo trabajo contando la sinopsis del estreno de Netflix: "El protagonista tiene un don, cuando besa a una mujer ve el futuro con ella. Entonces va continuamente conociendo a mujeres, dicen que es un crápula porque todo el rato lo va dejando todo, hasta que un día me besa por error y ve que soy la mujer de su vida pero soy la novia de su mejor amigo. Un poco como te pasó a ti”, dijo Silvia señalando a Broncano.

Broncano, Silvia y el morbo de una pregunta clásica

Mientras que el público rompía en aplausos tras este comentario, Broncano no dudó en asegurar que no había visto venir el chiste, comentando que "está yendo bien la entrevista". Silvia Alonso, que parecía también más relajada, no paraba de bromear con toda la situación: "al final fo****** aquí". Es más, la actriz se sentía como en casa y no tuvo reparo en hacer al presentador de Movistar un regalo muy privado. Tanto, que a él le dio "pudor" enseñarlo: "Esto es gravísimo, esto no se puede enseñar. Una cosa es que normalicemos las movidas pero otra son cosas privadas. Estás loca", decía Broncano. Finalmente, el público y la audiencia de La Resistencia vio de qué se trataba.

Pues si llevamos 87 programas esta temporada, calculo que ese dibujo to wapo se va a quedar ahí casi 70 programas más. @Silvinha_ac pic.twitter.com/di4kmW2WhO — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 1, 2023

Pero lo que estaba esperando todo el mundo no era el regalo, sino las preguntas clásicas sobre relaciones sexuales y dinero que hace Broncano a los invitados a La Resistencia. El presentador de Movistar Plus quiso quitarse el marrón rápido, llegando a decir que las respuestas se iban "a cortar". Aunque no ha sido así, pues la cuenta oficial de Twitter del formato ha compartido lo que dijo para que estuviese al alcance de todos.

Todo esto se va a cortar https://t.co/qYGiKyTlDm pic.twitter.com/SEuPXOaZGM — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 2, 2023

"¿Contesto por los dos o qué?", preguntaba Silvia a lo que Broncano respondía que ella contestara lo suyo. Así, la actriz aseguró que tenía dinero suficiente "para dar una entrada de un piso si no fuese porque estoy en el paro". "¿Y el fo****? Bueno, la verdad es que ayer se compensó", contestaba la intérprete a la pregunta de las relaciones, aclarando que ambos habían pasado unos días malos a nivel de salud, con gripes y problemas estomacales. Fue entonces cuando Broncano dijo que todo esto se iba "a cortar". De ahí que pidiera a Silvia Alonso que dijera un dato al azar sobre el número de veces que habían tenido sexo en los últimos tiempos. "85 veces", respondió la intérprete entre los vítores del público y el propio presentador de Movistar.