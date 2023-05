Chanel se vuelca con Blanca Paloma justo antes de la final de Eurovisión

Con todo preparado para la gran final de Eurovisión de esta noche, Chanel se ha querido volcar con nuestra representante, Blanca Paloma, en Twitter pidiendo que todo el mundo la apoye.

Ya está todo preparado para la gran final de Eurovisión 2023 que se celebrará esta noche en Liverpool. Una gran final para la que nuestra representante, Blanca Paloma, también está preparada. Desde que la alicantina ganara el Benidorm Fest con su 'EaEa', ha acaparado las miradas de todo el mundo.

Medios de televisión y redes sociales se han ido llenando con mensajes de apoyo hacia Blanca Paloma a medida que se acercaba el día de la gran final en Liverpool, donde las apuestas la colocan como una de las grandes favoritas junto a la sueca Loreen o a Käärijä de Finlandia.

La última en sumarse a esa ola de ánimos hacia Blanca Paloma ha sido Chanel Terrero, la representante de España que nos hizo soñar en la pasada edición y que no ha querido dejar pasar la oportunidad para volcarse con Blanca Paloma en su perfil de Twitter: "Una cosa... ¡Todos con Blanca Paloma hoy, a enviarle nuestra mejor energía! ¡Que se enamore de ti Europa, pichona!".

Una cosa… TODOS CON BLANCA PALOMA HOY A ENVIARLE NUESTRA

MEJOR ENERGIAAAAAAA !!!!!

¡Que se enamore de ti europa pichona! ✨ — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) May 13, 2023

Chanel ha sido una de las artistas que más se ha volcado con Blanca Paloma desde el Benidorm Fest, sin ir más lejos, en una reciente entrevista con 'Los 40', la cantante aseguraba que Blanca Paloma las tiene todas consigo para traer a España el micrófono de cristal: "La veo preparadísima. No solo artísticamente, porque a la vista está que ella es increíble... Tenemos posibilidades y espero que así sea. Y si no es así, lo que más orgullosa como compañera haría que me sintiera es si Blanca Paloma y su equipo, cuando bajen del escenario dicen: 'Yo por mi ya he ganado, he hecho lo que tenía que hacer'".

Blanca Paloma en las apuestas para ganar

Desde hace semanas se han ido conociendo quienes son los favoritos para ganar esta edición de Eurovisión. Nombres como el de Loreen, Käärijä, Noa Kirel o TVORCHI cogieron mucha fuerza y se situaban entre los favoritos para ganar, pero ahí también estaba Blanca Paloma.

Multitud de medios internacionales han colocado a la ilicitana entre una de las posibles ganadoras, algo que ha ido cogiendo más fuerza a medida que la española realizaba ensayos en el M&S Bank Arena de Liverpool.

Esta noche será el momento de la verdad, a partir de las 21:00 horas dará comienzo la final de Eurovisión 2023, que en España podrá seguirse en La 1 de TVE, en la página web de RTVE o en el canal de YouTube de Eurovisión. Recordemos que Blanca Paloma actuará en octava posición, justo después de Chipre y antes de Suecia.