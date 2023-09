Mercedes Milá vuelve a TVE: este es el programa que presentará

La mítica presentadora dice adiós a Movistar Plus, la plataforma que acogió 'Milá vs Milá', para regresar 33 años después a la televisión pública y ponerse al frente de su nueva apuesta.

TVE quiere seguir escalando en la tabla y, tras arrebatar la segunda posición de Telecinco, va buscando el primer lugar. Para ello, ha vuelto a reforzarse y, después de fichar a Jordi González como presentador de Lazos de sangre y su nuevo programa de las tardes de La Uno, La Plaza, ahora el ente público ha dado el pelotazo fichando a otro de los rostros más emblemáticos de la cadena y de la televisión: Mercedes Milá.

Y es que, según ha adelantado Formula TV, RTVE ha cerrado el fichaje de Mercedes Milá para confiarle a la periodista una de sus nuevas apuestas con la que busca mantenerse en lo más alto de la tabla de audiencias. Así, el rostro más televisivo regresa a la Corporación, donde comenzó su trayectoria profesional, para ponerse al frente de un nuevo espacio de entrevistas, diciendo así adiós a Movistar Plus, plataforma en la que desarrolló su último trabajo.

Mercedes regresa a TVE para hacer entrevistas

Milá vs Milá, que así se llama el último formato que ha presentado Mercedes Milá ha servido de inspiración para TVE. El ente público ha decidido apostar por la popular presentadora para ponerla al frente de un espacio de entrevistas muy en la línea de su programa de Movistar Plus. Este nuevo espacio se llamará De qué hablas y la periodista contará con la colaboración de Inés Hernand, que se mantiene así ligada a TVE tras la cancelación de Gen Playz y de haber fichado como colaboradora de La Plaza. Para hacer realidad este proyecto, la Corporación se ha aliado con Zanskar Producciones, la misma productora detrás de los formatos de Milá en Movistar Plus.

‘No sé de qué me hablas’ mostrará el país del que venimos y, al mismo tiempo, tratará de comprender el país en el que estamos mediante los testimonios y las experiencias de gente joven.https://t.co/HbAdFpo73S — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 26, 2023

De qué hablas supondrá el regreso de Mercedes Milá a TVE después de 33 años de su último programa en la cadena pública: El martes que viene, en 1990. La popular periodista comenzaría su trayectoria profesional en los servicios informativos de TVE, formando parte del equipo de deportes entre 1974 y 1978. Sería en 1978 cuando dé el salto a convertirse en presentadora, poniéndose al frente de Dos por dos, el programa de entrevistas creado por Fernando García Tola y en el que Mercedes Milá hizo tándem con Isabel Tenaille. Fue en 1982 cuando se ganó la popularidad con Buenas Noches, el programa que dirigía su por entonces pareja, José Sámano. Tras varios años en la cadena pública, se iría a Antena 3 para presentar programas como Queremos saber; Más que palabras y Sin límites. Pero su resurgir se produjo en el año 2000 cuando fue la elegida por Telecinco para presentar Gran Hermano. Desde entonces, la presentadora se convirtió en todo un referente para el público de los realitys y en una de las caras más representativas de la cadena de Mediaset hasta su salida en 2017.