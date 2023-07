Óscar Puente y Antonio Caño se pican en Twitter a causa de la última de Tezanos

El exalcalde de Valladolid y el que fuera director de El País protagonizan una intensa riña en las redes sociales debido al sondeo publicado ayer por el CIS de cara a las elecciones.

A los dos les encanta entrar al trapo en las redes sociales y solo era cuestión de tiempo que la mecha se encendiera del todo. Y sucedió ayer en Twitter. Los protagonistas de la última refriega tuitera han sido Antonio Caño, el que fuera director de El País, y Óscar Puente, exalcalde socialista de Valladolid.

La pugna estalló en las redes ayer después de que José Félix Tezanos decidiera ayer publicar el último sondeo del CIS de cara a las inminentes elecciones del 23 de julio y que, curiosamente, no tienen nada que ver con el grueso de las encuestas que están viendo la luz en los últimos días. Todas, menos la de Tezanos, pronostican una holgada victoria del Partido Popular y solo dudan en que se pueda dar, o no, la mayoría absoluta (176 escaños), con la suma entre los representantes que consiga el PP y los que logre Vox.

Ante la publicación de la última ocurrencia de Tezanos, Antonio Caño escribió en Twitter: "Hemos llegado a un punto en el que creo que los medios que reproducen la encuesta del CIS deberían advertir de las dudas sobre su credibilidad, como se advierte sobre las mentiras de Trump". El mensaje tuvo numerosas respuestas, unas a favor y muchas otras en contra, aunque pocas como la del que hasta el pasado 28 de mayo fuera alcalde de Valladolid.

En su caso no se hace necesario advertir. No hay la menor duda de su falta absoluta de credibilidad. https://t.co/GlFYwgYyVq — Oscar Puente (@oscar_puente_) July 5, 2023

Óscar Puente salió al paso y se enfocó directamente en la "falta de credibilidad" del periodista, que tuvo un paso bastante polémico por la dirección de El País y que actualmente forma parte del Consejo Editorial de The Objective, donde, además, escribe artículos de opinión. "En su caso no se hace necesario advertir. No hay la menor duda de su falta absoluta de credibilidad", contestó el político socialista.

Por supuesto que ahí no acabó la refriega tuitera, ya que Caño se rebrincó haciendo mención a las "gilipolleces" del "exalcalde fanfarrón" y recordando que en el CIS previo a las elecciones municipales, Tezanos renovaba a Puente como primer edil de Valladolid.

Puente, compulsivo tuitero, encajó bien el golpe y recordó a Caño que, efectivamente, fue el candidato más votado en los comicios de mayo.

Repásatelo que, como el pésimo periodista que eres, no das una. El CIS me dio 11/12 y ganador en votos. Saqué 11 y gané en votos. A ver si te dan refugio en alguna web de Fake News de la ultraderecha que es para lo que has quedado. https://t.co/hzk6YVGz2I — Oscar Puente (@oscar_puente_) July 5, 2023

Pasadas las diez de la noche, pareció que la trifulca llegaba a su fin con Caño proponiendo un encuentro amistoso en Valladolid tomando "un buen clarete". En principio, no ha habido respuesta por parte del político socialista.