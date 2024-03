Joaquín Prat se apuesta mil euros por Kate Middleton y le aceptan el reto

Los presentadores de 'Vamos a ver', en Telecinco, se enfrentaron por culpa de la Princesa de Gales. Tanto es así que el periodista se vino arriba y retó a su compañera... y esta aceptó.

El lunes Joaquín Prat faltó a su cita con la audiencia de Vamos a ver, el matinal de Telecinco que presenta junto a Patricia Pardo y Adriana Dorronsoro. Pero este martes 19 de marzo, el presentador ha regresado con fuerza, ya que ha iniciado el programa retando de manera firme y muy seguro de sí mismo a la pareja de Christian Gálvez, quien, de hecho, no ha titubeado a la hora de aceptar el desafío: una apuesta en la que estaban en juego 1000 euros. Y todo, a raíz de la reaparición de la Princesa de Gales en un mercado junto a su marido, el príncipe Guillermo.

Vamos a ver ha comenzado su emisión con Prat ofreciendo el sumario de los asuntos que iban a ser los protagonistas a lo largo del espacio de Mediaset. Y, entre uno y otro, el presentador llegó hasta los temas de 'El club social', entre los que iba a tener un hueco un asunto que ahora mismo está en el foco de todos los medios de comunicación españoles y británicos: la reaparición de Kate Middleton. Este vídeo ha generado nuevas teorías sobre qué ocurre con la princesa y en el programa, este asunto, ha ocasionado un enfrentamiento entre Prat y Pardo.

La apuesta de Joaquín Prat y Patricia Pardo

"Me apuesto 1000 euros, buenos días a todos, que no es Kate Middleton", ha afirmado rotundo el presentador en la mesa de debate. "Ya estamos. Sí, que es Kate Middleton", ha contestado automáticamente la presentadora ante las cámaras de Vamos a ver. Pero Prat, seguro de sí mismo, no daba crédito a las palabras de su compañera: "Madre mía, ¿quién entra en la apuesta?", ha preguntado al resto de colaboradores, posicionándose junto a quienes no creen que sea la Princesa de Gales. "Claro que no es Kate Middleton", se ha reafirmado Prat en los preámbulos de la tertulia del matinal. "¿Lo piensas de verdad?", no ha podido evitar cuestionar Patricia Pardo, que chocaba de manera frontal con su compañero de programa.

Joaquín Prat reacciona a las imágenes de Kate Middleton: "Me apuesto mil euros a que no es ella" https://t.co/MfsUaMhTzo — Vamos a ver (@vamosavert5) March 19, 2024

"¿En serio piensas tú que es Kate Middleton?", ha seguido apuntando el presentador a su compañera, asombrado, justificándose en que en las imágenes que habían dado la vuelta al mundo la Princesa de Gales vestía de manera informal y que no iba maquillada. "Estamos acostumbrados a verla en actos oficiales... Está sin maquillar, relajada, con ropa deportiva", ha defendido la de Telecinco. "No, no, es que no es ella pero, ¿te apuestas 1000 euros conmigo a que no es ella?", ha retado directamente el periodista a su compañera, quien aceptaba sin titubeos la apuesta. "Me debes mil 'pavos", ha aseverado Prat, encontrándose con una desafiante Pardo: "Bueno, eso lo dirás tú. Sé que es ella, no me cabe duda", ha señalando tajante, emplazando la solución de su apuesta a la sección de 'El club social' del matinal.