Susanna Griso tritura a Óscar Puente: airea sus amenazas y el ministro enmudece

El ministro vuelve a enfrentarse con la prensa que le es incómoda. Se ha convertido en un 'hater' de las redes, pero ahora la de 'Espejo Público' le ha parado los pies contundentemente.

Desde hace varios días la presentadora de Espejo Público en Antena 3, Susanna Griso, ha abanderado las críticas al comportamiento inadecuado del ministro de Transportes, Óscar Puente, que se es un auténtico hater en las redes sociales.

Griso criticaba los tuits del ministro contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relación con la denuncia de la Fiscalía contra su novio y calificaba días atrás como de “impresentable” al ex alcalde de Valladolid por su actitud.

Fiel a su estilo, Puente volvía al ataque contra los periodistas y se centraba específica en la conductora del matinal de la primera cadena de Atresmedia Televisión y el tratamiento que debiera dar a las supuestas amenazas de Miguel Ángel Rodríguez (del Gabinete de Ayuso) a un periodista: “Susanna Griso, sin ir más lejos, abrirá su programa el lunes pidiendo el cese de Miguel Ángel Rodríguez. ¿A que sí?”.

Y, harta ya de la actitud de nada más y nada menos que un ministro del Gobierno de España que en realidad actúa como un matón en las redes sociales, la presentadora catalana contestaba al ministro este martes 19 de marzo desde su tribuna en Espejo Público. Y lo ha hecho tirando de sorna al definir a Puente como “el ministro que está en todas las broncas, el perejil de todo lo que se enciende” en el programa de Antena 3 después de emitir unas declaraciones en las que pedía “bajar el tono”: “Pues eso no funciona así”.

Susana Griso, sin ir más lejos, abrirá su programa el lunes pidiendo el cese de Miguel Ángel Rodriguez. ¿A que sí? https://t.co/plRXzhIyi3 pic.twitter.com/XSA6oWRund — Oscar Puente (@oscar_puente_) March 16, 2024

Susanna Griso ha ridiculizado implícitamente el comportamiento de Óscar Puente en las redes sociales: “A riesgo de que me vuelva a escribir otro tuit, ya que me instaba a que pidiese la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez. Yo creo que el tono lo tienen que rebajar todos. No hay que esperar a que el otro lo haga y un ministro del Gobierno tiene que ser el primero. No puede utilizar Twitter como campo de batalla para sus cuentas personales”.

Óscar Puente, vapuleado

Estas palabras de Griso han hecho enmudecer, al menos sobre este asunto y de momento, al ministro de Transportes… aunque pronto se mostrará tal y cómo es en las redes sociales.

Quienes no se han callado han sido los usuarios de las redes sociales que han realizado un importante número de comentarios sobre la polémica entre el político y la periodista.

Son post llenos de pasión a favor de uno y de la otra y muchos de ellos con críticas según el cristal con el que se mira el asunto. En ESdiario nos quedamos con un punto de vista de varios usuarios que representan a muchas de las opiniones vertidas fundamentalmente en X:

“Es algo evidente. Las mujeres solo importan mientras den rédito político. Óscar Puente es un orangután pero estaría bien que tipas como Susanna Griso, Sonsoles Ónega y demás periodistas denunciasen públicamente a este machista.”.

“Me parece que MAR se ha pasado tres pueblos pero Susanna Griso es libre de abrir su programa como le parezca. Os gusta mucho manejar los medios a vuestro antojo. No dejáis de ser unos dictadores de izquierda”.

Y por último, “¿Qué dices de las amenazas a Susanna Griso y a Todo es mentira por parte de Óscar Puente?.