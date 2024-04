A Jiménez Losantos le salen caras sus bravuconadas y tendrá que pasar por caja

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la sentencia que en su día falló un juzgado madrileño por la que el comunicador de EsRadio fue condenado a una multa de 10.000 euros.

Nuevo revés judicial para Federico Jiménez Losantos. De sobra conocida es la verborrea que el comunicador aragonés utilizada cada mañana en la antena de EsRadio y hay algunos de los "ofendidos" que no se resisten y buscan el auxilio de los jueces para resarcir el daño causado por Losantos.

El último caso es que la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmada la sentencia con la que en su día un juzgado madrileño sentenció a Federico Jiménez Losantos. Los hechos se retrotraen, nada más y nada menos, a los primeros meses de 2016 cuando Podemos irrumpió en el Congreso de los Diputados y comenzó a disputar la hegemonía de la izquierda al propio PSOE.

Fue en aquel recordado momento en el que una de las diputadas de la formación liderada por Pablo Iglesias, Carolina Bescansa, llevó a la Cámara Baja a su hijo, prácticamente recién nacido, lo que provocó innumerables críticas, algunas de aprobación, pero muchas también de condena.

El análisis que hizo de aquello Jiménez Losantos en su matinal radiofónico contuvo alguna expresión como "pobre bebé de la Bescansa, debe de estar en algún contenedor porque ya que no lo han vuelto a sacar, no sé que habrán hecho con él, lo habrán dado en adopción".

Además, en un videoblog publicado en la página de la empresa de Losantos, Libertad Digital, el comunicador aragonés empleó las siguientes palabras: "es que yo veo a Errejón, a la Bescansa, a la Rita Maestre y me sale, me sale el monte, no el agro, el monte, si llevo la lupara disparo".

En este punto hay que recurrir a Internet, no a la RAE que no reconoce la palabra, pero sí a otras páginas de la red para saber que la lupara es el nombre de un rifle de caza siciliano y calabrés, una escopeta recortada que originalmente se usaba para cazar lobos, pero con la que también se asesinaba a los oponentes.

Jiménez Losantos, condenado

Pues bien, por estas dos intervenciones el Juzgado número 7 de Madrid ya condenó a Jiménez Losantos y a Libertad Digital en su día a una indemnización de 10.000 euros a Carolina Bescansa por constituir sus palabras una intromisión en su derecho al honor y ordenó suprimir estos contenidos de internet. Ahora, la sentencia ha sido confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid, aunque todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo.