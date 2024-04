Jiménez Losantos y Negre, a la gresca por Vox: "Eres tonto, muy tonto"

Una resolución judicial, recurrida por el comunicador de EsRadio, provoca un cruce de declaraciones con las críticas a la formación de Santiago Abascal en el origen de todo.

Las constantes críticas que desde el pasado mes de junio está vertiendo Federico Jiménez Losantos sobre sus antiguos amigos de Vox están empezando a tener repercusiones judiciales. Pese a que el comunicador aragonés fue uno de los que más colaboró en los orígenes del partido de Santiago Abascal, el hecho de que este prohibiera conceder entrevistas a EsRadio en la previa de las elecciones generales del pasado año ha cambiado por completo el panorama.

Y el asunto ha acabado en los juzgados y, en principio, la resolución ha sido contraria a los intereses de Jiménez Losantos. Desde EDATV, Javier Negre publicó a bombo y platillo la existencia de una resolución judicial que favorecía a Vox y que obligaba a rectificar a Losantos una información en torno a Tizona, la agencia de comunicación que lleva los intereses de la formación política que lidera Santiago Abascal.

Según el medio que dirige Negre, el Juzgado de 1ª Instancia Nº59 de Madrid ha condenado a al director del programa Es la Mañana de Federico, Federico Jiménez Losantos, por vincular de forma falsa a Tizona Comunicación con la Fundación Disenso y acusar a Vox del desvío de 11 millones de euros a esas entidades.

Por este motivo, el comunicador de EsRadio está obligado a leer en antena "de forma literal y sin comentarios adicionales de ningún tipo", que "la mercantil Tizona Comunicación y la Fundación Disenso son entidades completamente diferentes".

Jiménez Losantos y Javier Negre, a la pelea

"La primera es una empresa de comunicación, cuyas cuentas anuales son públicas y están depositadas en el Registro Mercantil, y cuya cifra de negocio total, además de pública, no es ni remotamente coincidente con la que el señor Losantos en EsRadio atribuyó a un sólo cliente, por lo tanto, lo afirmado es falso", continua el texto que deben leer en la emisora.

Pero, claro, había que escuchar a Jiménez Losantos y su respuesta no ha tardado en llegar. En primer lugar, el comunicador aragonés ha asegurado que "no ha habido ningún juicio", sino solo la obligación de rectificación que, por cierto y según Losantos, está recurrida ante la justicia.

Hoy en @esRadio Federico Jiménez Losantos contesta a Javier Negre.



«Es MENTIRA»

«A mí no me han condenado en nada»

«No ha habido ningún juicio»

«¿Entonces @javiernegre10 quiere decir que Tizona es VOX?

Es que es tonto, tonto» pic.twitter.com/VAlUYPDLVU — AZOTANDO A VOX (@azotandovox_es) April 22, 2024

En su programa de este mismo lunes, el aragonés ha atacado al propio Javier Negre, "es que es tonto, tonto", ha reconocido que "a mí me da lo mismo rectificar una cosa o la otra" y ha dejado claro que "es mentira, a mí no me han condenado en nada porque no ha habido ningún juicio".