Telecinco, a la desesperada, pone a prueba la inteligencia de Carlos Sobera

Mediaset sigue rebuscando entre los cajones para dar con la clave que le ayude a salir del pozo de la crisis de audiencias y ha puesto su confianza, para ello, en el veterano presentador.

Suma y sigue. Así está funcionando Telecinco. La cadena de Mediaset no para de lanzar programas con los que conquistar a la audiencia. Y si ese no funciona. Fuera. Y prueban con otro. Después del batacazo de La Mejor generación con Lara Álvarez, ahora tienen la vista puesta en una de sus grandes bazas de la temporada, cuyo presentador será, nada más y nada menos, que Carlos Sobera, quien ya probó suerte alejado de Cuatro con El musical de tu vida. El cupido de First Dates se pondrá al frente del nuevo concurso de la cadena Mental Masters.

Se trata de la adaptación del formato internacional Mental Samurai y cuyas grabaciones comenzarán la próxima semana, en colaboración con Warnes Bros. ITPV España, y a cargo de la productora de First Dates. Pero, ¿en qué consiste? Es un innovador quiz show que mezcla conocimientos, audacia, memoria, agudeza visual y agilidad mental, que se emite con éxito de audiencia en la FOX desde 2019, presentado por Rob Lowe y que también tiene franquicias en diferentes países como Portugal y Finlandia.

Carlos Sobera al frente de un concurso de inteligencia

Ahora llega también a España, bajo el nombre de Mental Masters y con Sobera al frente. Este concurso es como una "carrera de obstáculos para la mente". Se trata de un programa en el que los concursantes responderán a preguntas basadas en el conocimiento a la vez que son movidos por un gran brazo robótico en la cápsula especialmente diseñada del programa que puede girar 360º. El juego principal de este formato se divide en dos rondas: Torres de Samurái y Círculo de Samuráis. La primera ronda consta a su vez de dos rondas con un concursante a la vez respondiendo preguntas desde el interior de una cápsula móvil, llamada Ava. Las preguntas se hacen en cuatro pantallas, cada una de las cuales se centra en una habilidad diferente: Conocimiento, Acertijos, Secuencias y Memoria.

.@carlos_sobera presentará en @telecincoes el concurso 'Mental Masters', adaptación del formato internacional 'Mental Samurai'. La grabación comenzará la próxima semana en colaboración con @WarnerBrosTVES pic.twitter.com/rRdDyjM2Mr — Mediaset España (@mediasetcom) January 18, 2024

En el caso que el participante responda mal a alguna de las preguntas de esta primera ronda, o se quede sin tiempo, estará eliminado. Por el contrario, si responde correctamente a todas las preguntas, ganará 10.000 euros y avanzará a la siguiente ronda para tener la oportunidad de ganar un premio mayor de 100.000 euros. Las preguntas comienzan con un nivel fácil y su dificultad para creciendo progresivamente. Por su parte, 'Círculo de Samuráis' consta de hasta cuatro preguntas, una en cada torre, de la misma manera. Se permiten 90 segundos, más el tiempo restante de la primera ronda (redondeado al segundo más cercano). La primera respuesta correcta aumenta las ganancias del concursante a 25.000 euros, y cada respuesta posterior agrega 25.000 adicionales, para un máximo de 100.000 si el concursante responde las cuatro preguntas correctamente. Un fallo en cualquier momento termina la ronda, pero el concursante se va con el dinero que ha ganado hasta entonces.