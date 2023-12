Una soltera intenta ligar con Carlos Sobera: "Pibonazo que te llevas"

Pepa acudió al dating show de Cuatro en busca del amor, pero se encontró con una cita con la que no encontró ninguna afinidad y a un presentador poco, o nada, abierto a conocerse.

Lo que pasa en First Dates debería quedarse en First Dates, pero la realidad es que lo que pasa en el dating show de Cuatro se queda en la memoria de las redes sociales. Anécdotas que en un futuro se recuperarán para recordar algunos de los grandes momentos del programa que presenta Carlos Sobera, quien se convirtió este miércoles en protagonista en una de las citas. Pepa, una alicantina de 59 años y auxiliar de enfermería, lleva 25 años soltera, pero no célibe. Ella misma, reconocía que "soy complicada de gestionar, pero estoy sola porque quiero", haciendo gala de la sinceridad que la caracteriza, como ella misma aseguró: "soy una mujer alegre, sincera y con un poco de mala leche".

Durante su presentación aseguró haber tenido muchos rolletes, y lo cierto es que resultó una mujer muy lanzada. Y así lo demostró, pues todavía no le había dado tiempo al presentador de Mediaset de rascar en su forma de ser, cuando ella ya le había tirado los trastos. "Escúchame, podrías ser mi cita… Pibonazo que te llevas", propuso directamente Pepa a Carlos, aunque este cambió sutilmente de tema preguntándole por sus gustos para presentarle "a un hombre maravilloso". Que, por cosas del destino, también se llamaba Carlos. Este hombre, de 64 años, es ingeniero industrial y residente en Valencia.

La cita de Cuatro que empezó con Carlos Sobera

Este hombre se vendió como "normal, sincero, activo y atento" y a primera vista, se quedó impresionado con Pepa. Algo que fue recíproco, pero para mal, ya que esta soltera alicantina lo sentención nada más conocerlo: "No me ha gustado nada, nada. Yo me veo una chica, y a él lo veo como un señor", expresó, visiblemente decepcionada. Y con esa impresión se quedó durante toda la velada, repitiendo en cámara una y otra vez que una mujer como ella no pegaba físicamente con Carlos, pese a que compartían varias aficiones comunes, como el bricolaje, la cocina o el senderismo.

Aun así, Pepa quiso aprovechar la oportunidad que le brindaban desde el programa de Cuatro y trató de conocer a este ingeniero. Pero nada, no había ninguna conexión. "Físicamente, no me ha llamado nada la atención", volvió a destacar la soltera, que, encima, acabó mofándose de él: "¿Tú a mí me ves con este? Si me dan ganas de preguntarle si se ha cambiado el pañal", declaró la auxiliar de enfermería ante las cámaras de Mediaset. Acto seguido, tras estas hirientes palabras, pidió perdón por este comentario. "Me gusta ver a un tío y que se me caigan las bragas solas", se reafirmó la alicantina.