La risa descontrolada de Arús al descubrir un invitado inesperado en el plató

El presentador de 'Aruser@s' en La Sexta "ha perdido la compostura" en pleno directo con su 'nuevo colaborador', asegurando que en esas condiciones "no se puede trabajar".

Aruser@s, el programa matinal de La Sexta que presenta Alfonso Arús desde las 7 de la mañana hasta las 11, sigue al pie del cañón cada día con su particular humor, sus temas y su debates. Pero, aunque este formato, del forman parte también la mujer del presentador, Angie Cárdenas, y tres de sus cuatros hijos, tiene su escaleta y su guion, a veces están abiertos a la improvisación o cambiar lo preparado para dejar espacio a un suceso de última hora.

Eso es lo que precisamente ha pasado este miércoles, durante el 'humoring', una de las principales secciones de Aruser@s, los de Arús han querido hablar de un invitado inesperado al plató de La Sexta. Un tema que ha contado con las opiniones, no solo de la familia del catalán, sino también de sus colaboradores Alba Sánchez, Patricia Benítez, Marc Redondo, Rocío Cano y Marc Llobet. Y es que, pese a sus cuatro horas en directo y el bagaje con el que cuenta el presentador, él mismo confesaba que nunca le había pasado. De hecho, ha sido incapaz de aguantar la risa.

Una rata se cuela en el plató de 'Aruser@s'

Justo al empezar el programa este miércoles, y presentar al equipo titular de Aruser@s, Arús ha empezado a reírse para contar lo que había pasado. "Así no se puede", decía uno de sus colaboradores. Un afirmación que confirmaba el catalán: "Así no se puede trabajar". Y acto seguido, ha explicado el motivo de ese comentario: "Ya lo sabéis, porque llevamos varios días diciéndolo, que hay una rata en el plató, pero ayer [por este martes], y esto es rigurosamente cierto, salió por el túnel de vestuario por el que salís vosotras", ha comentado a sus colaboradoras, que no han podido reprimir un "¡Nooooooooooooooooooo!" unísono mientras permanecían de pie, por si acaso la rata hacía nuevo acto de presencia.

¡Arrancando el miércoles con el misterio de la rata! pic.twitter.com/Vdce6zQsmg — Alba Sánchez (@albasanchz) January 10, 2024

Mientras Arús ha explicado que no ha sido capaz de aguantarse la risa "por primera vez en cuatro mil programas", los técnicos de Aruser@s mostraban imágenes de la rata. Y que el presentador no pudiese reprimir su risa se debía a que, según explicaba después, a que "me estaba imaginando la presentación del programa con la rata en primer lugar", ha dicho casi llorando de risa. Alba, viendo que podría formar parte del equipo titular, ha sugerido incluso que se le pusiese un nombre: "Se llama Ratblú", ha respondido inmediatamente Arús.



Pero el asunto del 'nuevo colaborador' no quedaría ahí. Pasadas las 9:30 horas, el presentador ha interrumpido de nuevo el programa porque se había visto a Ratblú en el control del plató. "Hace 10 minutos ha vuelto a ser avistada, como si fuera el monstruo del Lago Ness, la rata, Ratblú, correteando por el control de realización", no sin cierta sorna. "Nos está perdiendo el respeto", ha dicho Angie. "Lo peor del caso es que ahora nuestro realizador, que está como una cabra, está instalando cámaras para hacer el 'reality'", ha dicho Arús. Al parecer, el realizador de La Sexta quiere montar una especie de Gran Hermano roedor con 'ratcams'. ¿Será broma o veremos pronto un espacio en el que seguiremos las vivencias de Ratblú?