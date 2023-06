Mediaset, obligado a parar uno de sus programas por un desgraciado accidente

La productora ha tenido que cancelar las grabaciones de su nuevo proyecto en el que cuentan la vida de las mujeres de los futbolistas debido al desafortunado suceso con uno de ellos.

Mediaset está en pleno rodaje de los capítulos del que va a ser uno de sus nuevos productos en su parrilla de programación. Eso sí, todavía no hay detalles ni del canal en el que se emitirá ni la franja horaria. Lo que sí que se sabe es su nombre y el de sus protagonistas: WAGS, ellas también juegan. Uno de esos docu-reality que tan de moda están en el que las cámaras seguirán el día a día de las mujeres de los futbolistas. Desde sus proyectos profesionals y personales hasta el cuidado de sus hijos en el caso de que los tengan.

Este es el caso por ejemplo de Mina Bonino (mujer de Fede Valverde, jugador del Real Madrid), a la que es habitual ver en sus redes sociales junto a su hijo Beni. Junto a ella también serán protagonistas Paddy Noarbe (pareja de Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid), Zoe Cristófoli (pareja de Théo Hernández, jugador del Milan) y Alba Silva (mujer de Sergio Rico, jugador del PSG). Precisamente el terrible accidente del portero sevillano en El Rocío, en el que un caballo le dio una coz en la cabeza que le dejó en coma y por el que todavía sigue hospitalizado grave en el hospital, ha provocado la paralización de las grabaciones con su mujer.

Una Alba Silva que fue protagonista por el mensaje que le dedicó la semana pasada a su marido, que sigue recuperándose en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de la capital andaluza. "No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto", le escribía a través de las redes sociales.

La propia Alba ha sido la encargada de dar el último parte médico del portero. Por suerte y aunque dentro de la gravedad, ha contado a los medios que Sergio Rico continúa con una lenta mejoría a pesar de que sigue sedado. Desde que ocurrió el accidente, han sido numerosas las muestras de cariño al portero. Primero fueron sus excompañeros del Sevilla durante la final de la Europa League, cuya victoria le dedicaron. Y después ha sido su actual club, el PSG, el que le ha homenajeado este fin de semana con un tifo en la grada, una foto de Sergio Rico en el centro del campo y camisetas con mensajes de apoyo para su compañero.

Kylian Mbappe dedica a Sergio Rico su gol ante el Clermont

Los jugadores del PSG dedican el título de liga a Sergio Rico.

Alba Silva agradece el apoyo a Sergio Rico

Un gesto que ha querido agradecer Alba Silva a través de su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje.

"No puedo agradecerles lo suficiente todo el cariño demostrado a Sergio en estos momentos difíciles. Estoy seguro de que estará muy orgulloso de su equipo, del amor de sus compañeros y de los seguidores que cantaron su nombre de principio a fin. Seguimos luchando juntos para ganar esta batalla".