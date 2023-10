TVE anuncia el esperado estreno de un mítico ex de Pasapalabra para sus tardes

'El Cazador', en su nueva temporada, sumará un nuevo cazador, directo de Antena 3, al equipo conformado ya por Erundino Alonso, Paz Herrera, Ruth de Andrés y Lilit Manukyan.

El cazador está de enhorabuena. El concurso de TVE, presentado por Rodrigo Vázquez, incorpora un nuevo cazador a su equipo. Orestes Barbero, que tuvo a todo el mundo en vilo con el mayor duelo de la historia de Pasapalabra, en Antena 3, se incorpora desde este mismo lunes a la nueva temporada del formato de las tardes de La Uno. Así, tras su 'fiasco' en el cara a cara contra Rafa Castaño, el de Burgos se une a Erundino Alonso, Paz Herrera, Ruth de Andrés y Lilit Manukyan como refuerzo del equipo de cazadores que se enfrenta a concursantes anónimos.

Eso sí, su primera intervención como cazador no será hasta este jueves, 19 de octubre. Y lo hará con el apodo de 'El Espartano' por su capacidad de lucha y de resistencia, pues el burgalés no se rinde nunca y debajo de su apariencia de buen niño hay un guerrero que luchará con todas sus armas para ganar y cazar a los concursantes, anuncia RTVE en un comunicado. De hecho, el propio Orestes asegura encontrarse "muy feliz e ilusionado" de sumarse a la familia de El cazador. De igual modo, no ha dudado en ocultar la admiración que siente por el resto de cazadores, pero viene decidido a convertirse en el más implacable de la historia del concurso.

Orestes da el salto de Antena 3 a TVE

Aunque se une al equipo de cazadores, el concurso de La Uno no es nuevo para Orestes, pues ya participó como concursante en junio de 2020. Su equipo se llevó 30.000 euros tras vencer a Erundino en la caza final. "Sí, soy el nuevo cazador. Es una gran responsabilidad ser parte de este plantel de unos sabios tan ilustres y consolidados", señala el burgalés en un vídeo promocional de su participación en el programa. Ahora, tendrá que estar "a la altura de esta televisión", como él mismo indica. Orestes se considera una persona que disfruta de los pequeños gustos de una vida cotidiana en continuo aprendizaje. Tanto es así que "me gusta ir a mis clases de aporte humanístico, leer, ver buen cine, contemplar buen arte, las acostumbradas escapadas para conocer nuestro patrimonio natural y humano", apunta.

Pero sobre todo, lo que más le gusta son "las conversaciones sencillas, pero sustanciosas con personas que valen la pena. Me encanta pasar tiempo de calidad con mi gente querida, sea en el plan que sea", explica el nuevo cazador. Cabe señalar que este concurso, ganador de un Premio Zapping en 2021, es una de las referencias de entretenimiento de las tardes de La Uno desde su estreno hace tres años y cuenta con una audiencia fiel, con un promedio de un 10% de cuota. En lo que llevamos de año más de 28 millones de personas han seguido el formato que presenta Vázquez, que registró una mayor audiencia en el inicio de esta temporada, el pasado 8 de septiembre, cuando alcanzó un 12,9% de cuota, el mayor resultado del año.