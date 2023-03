Losantos estalla con la ocurrencia de Tamames y pide un imposible a Abascal

El comunicador de Esradio pierde la paciencia con la filtración del discurso de la moción de censura "al diario comunista, podemita y ultraizquierdista", en referencia a eldiario.es.

Después de que a última hora de ayer se filtrara el discurso que Ramón Tamames leerá la próxima semana en la moción de censura impulsada por Vox con su publicación en eldiario.es, había expectación por saber qué opinaba al respecto Federico Jiménez Losantos. El comunicador de Esradio ha estallado, literalmente, ante esta última ocurrencia tildando al digital que dirige Ignacio Escolar como "comunista, podemita, ultraizquierdista".

"Ayer va el grupo de Tamames, que desde luego no es Vox, y filtra al diario comunista, golpista la moción de censura. El discurso completo, que es un discurso que es más bien una moción de confianza en Sánchez porque no dice más que tres o cuatro bobadas generalistas, ninguno de los problemas esenciales de España que lleva planteando Vox que por supuesto desaparecen del discurso”, ha comenzado a decir Losantos, que ha añadido: "Tamames, que piensa que es una cosa extraordinaria, va y lo filtran anoche al diario comunista, podemita, ultraizquierdista". "Estos son los medios que no manipulan a Tamames. Demuestra con quién anda Tamames. Al parecer quiso compartir su maravilloso discurso, que dicho sea de paso es una porquería”.

El comunicador de Esradio, absolutamente exasperado, ha asegurado que el discurso que leerá Tamames la semana próxima “es una especie de cataplasma en la que Tamames habla de sí mismo”. "Si siguen así la moción de censura la tendrían que hacer en el Wizink Center, un espectáculo de masas porque esto ya no es solo una tomadura de pelo parlamentaria, esto es un esperpento en tres dimensiones y perverso".

"Tamames se ha compinchado con Pedro Sánchez"

Para finalizar su editorial radiofónico, Federico Jiménez Losantos ha pedido un imposible al presidente de Vox, Santiago Abascal, que obviamente no va a suceder. Para el aragonés, si Vox "tuviera vergüenza" esta mañana "saldría Abascal y diría: 'este señor nos ha engañado y hemos sido idiotas. Pedimos perdón a los votantes de Vox'". Al menos, hasta ahora esto no se ha producido y la moción de censura, encabezada por Ramón Tamames, va a continuar, por mucho que, según Losantos, la moción es una “tomadura de pelo” en la que Tamames se ha “compinchado con el señor Sánchez”.