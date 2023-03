Jiménez Losantos sigue con su cruzada contra Vox y reparte a todos

El comunicador de Esradio vuelve a criticar a Abascal, a Monasterio y a todos en el partido después de leer la entrevista que El País ha realizado a Ramón Tamames, su hombre en la moción.

Entre sus seguidores ya no sorprende, pero más de uno se quedará a cuadros escuchando las diatribas que suelta, mañana sí y mañana también, Federico Jiménez Losantos en contra de Vox. Pudiera parecer que, ideológicamente, el comunicador de Esradio y la formación presidida por Santiago Abascal tienen muchas más cosas en común que historias que les separe. Sin embargo, Losantos lleva meses atizando sin parar a Vox y hoy no ha sido una excepción.

La excusa ha sido la surrealista entrevista que ha concedido Ramón Tamames al diario El País. El veteranísimo catedrático de Economía es la persona elegida por Vox para defender una moción de censura que no irá a ningún lado y que solo obtendrá el voto a favor de los 52 diputados que, bajo esa formación política, ocupan los escaños en el Congreso de los Diputados.

Jiménez Losantos, comunista, como Tamames, en sus años mozos, tiene claro que el exdirigente del Partido Comunista de España no es una referencia de nada. "Alguien, que no tiene ni puñetera idea de quién es Tamames ni de qué fue la transición, no lo saben porque si lo supieran, no dirían que Tamames es un ícono de la transición ni todas esas gansadas...", comenzó a explicar Losantos en Esradio.

Federico Jiménez Losantos analiza en @eslamananadeFJL las declaraciones de Tamames sacando de dudas sobre cómo será la moción de censura, muestra de que en Vox no lo conocían.https://t.co/eYAjX7rlcG pic.twitter.com/jNutgPMswl — esRadio (@esRadio) March 7, 2023

El comunicador aragonés ha querido dejar claro una de las principales características de la forma de ser de Ramón Tamames, "un ego elefantiásico, no es que sea océanico, es que es ultragaláctico", y se ha referido a la forma en la que ha cambiado la gente de Vox desde que están en primera línea de la política. "Antes eran lo más parecido a Ruiz Mateos cuando le tiraba tartas a Boyer, pero llegaron al Parlamento, se subieron a la parra y, desde entonces, nadie les puede decir nada, que no sea qué bien lo hacéis". "Como siga así, a Santi, yo creo que lo va a torear Morante", concluye Jiménez Losantos su monólogo matutino en Esradio.