David Broncano "crea" un nuevo puesto de trabajo por la falda de Marta Díaz

La influencer ha tenido un problema de vestuario en su visita a La Resistencia que se ha tenido que "solucionar" con ayuda del público para poder sentarse durante la entrevista.

La Resistencia es uno de esos programas en los que puede pasar cualquier cosa. Incluso, crear de la nada un "nuevo puesto de trabajo" para alguien del público. Este martes, David Broncano recibía en el plató del formato de La Resistencia a una de las influencers más famosas e internacionales: Marta Díaz. La manchega, de tan solo 22 años, es una de las caras más demandas por las marcas más importantes de España, no solo por la cantidad de seguidores que acumula en sus redes sociales, sino por su carisma.

Marta cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram y unos 5 millones en Tik Tok. La influencer se ha estado moviendo entre Madrid y Londres, pues su pareja, el futbolista Sergio Reguilón, jugaba en el Tottenham cedido por su anterior club, el Atlético de Madrid, en el que vuelve a jugar ahora. Por eso, Marta ha pasado estos últimos tiempos entre ambas ciudades, lo que le posibilitaba acudir a eventos. Es más, esta era la segunda vez que visitaba a Broncano y con lo que no contaba era salir con "un trabajador personal".

La minifalda de la influencer pasa por el VAR

Marta Díaz escogía para su segunda visita a La Resistencia un look un poco "atrevido" para el tipo de programa al que acudía. No por nada, sino por la dinámica del mismo, como la entrada de los invitados, así como por "las locuras" que se le puede ocurrir a Broncano. De hecho, la tiktoker no entró por la tirolina, como hacen todos, porque su minifalda no se lo permitía. Una vez en el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía, la influencer no se sentaba en el sillón para comenzar la entrevista. ¿El motivo? Desde el público se le veía todo.

Creo que se acaba de crear un nuevo puesto de trabajo.



"¿Quieres sentarte o quieres hacer toda la entrevista de pie?", preguntaba David Broncano. Pero la invitada no estaba muy segura de sentarse, por lo que tuvieron que buscar una solución para no estar todo el rato de pie. El de Movistar tuvo la genial idea de "recurrir" a un joven del público, que se encontraba en primera fila, para que "vigilase" el look de Marta Díaz. Emilio, que así se llama el "elegido" aceptó de buen grado este trabajo, preguntando qué tipo de señal quería que hiciese para avisarla si se le veía algo más de lo debido: "¡Coño, coño!", gritaba Broncano, asegurando que era "una buena señal".