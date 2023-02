Broncano no aguanta y confiesa a Inés Hernand por qué declinó la oferta de TVE

El presentador de La Resistencia recibía en el plató a una de las conductoras del Benidorm Fest y acabaron hablando de un tema que el de Movistar Plus se tenía muy callado.

Este lunes, La Resistencia no ha podido contar con una invitada mejor que Inés Hernand, una de las presentadoras de Benidorm Fest 2023. El motivo de la visita al programa de David Broncano en Movistar Plus no era otro que, además de llevar el tradicional regalo y responder a las preguntas habituales del formato, era hacer un balance sobre la segunda edición del festival que preselecciona al representante de Eurovisión. En su última gala, celebrada este sábado, Blanca Paloma se proclamaba vencedora.

La conversación se desarrollaba con total normalidad, en la línea del formato de Movistar Plus, hasta que la "historia" dio un giro inesperado. Broncano desvelaba a Inés Hernand una información, un secreto, que dejaba a su invitada, y a todo los presentes en el Teatro Príncipe Gran Vía, bastante descolocados. "¿Tú sabes una información de esto…? Bueno, lo puedo decir aquí yo creo", empezaba diciendo el de Jaén haciendo alusión al Benidorm Fest, el certamen organizado por RTVE.

La oferta de TVE que declina Broncano

"¿A ti te llegué a decir que me propusieron presentar esto?", continuaba señalando David Broncano. "¿El Benidorm Fest?", preguntaba incrédula Inés Hernand y con su cara de no dar crédito dejaba claro que no tenía ni idea de ese dato. "Ay, David, ¿y cómo dijiste que no?", exclamaba. Y, ni corto ni perezoso, y con la transparencia que le caracteriza, el presentador de Movistar Plus reconoció el verdadero motivo por el cual había rechazado la oferta de TVE.

El motivo por el que Broncano rechazó presentar el Benidorm Fest. Cero sorpresas. pic.twitter.com/DmM5N6utl7 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 6, 2023

"Por dinero", soltaba sin ningún tipo de pudor. "No hubo acuerdo económico, pero me habría gustado hacerlo", terminaba de explicar Broncano sobre su oferta. "Te pegaba todo", apostillaba Inés Hernand a quien, al parecer por su reacción, no le hubiese importado compartir escenario con el presentador de La Resistencia; de la misma manera que así ha ocurrido con Mónica Naranjo y Rodrigo Vázquez, con los que ha derrochado un feeling indiscutible en las tres galas.