Joaquín Torres y su tremendo enfado en Espejo Público descolocan a Susanna Griso

El arquitecto ha estallado contra el programa por hacer entender que compra seguidores en Instagram. Una reacción inesperada que ha pillado por sorpresa a la presentadora de Antena 3.

Momento tenso el que se ha vivido este miércoles en el plató de Espejo Público. El matinal que presenta Susanna Griso ha decidido pedir disculpas a raíz de un reportaje de investigación que emitieron este martes en el que hablaban de famosos que “compraban seguidores” en las redes sociales. Sin embargo, ante el malestar de algunos de los protagonistas de la información, el programa ha decidido dar un paso al frente, pedir disculpas y rectificar asegurando que se equivocaron en los términos. Disculpas que no han servido a uno de los afectados, el arquitecto Joaquín Torres, que ha acabado abandonando el plató.

“Vamos a empezar una sección que se podía llamar 'Fe de erratas', 'Pedimos perdón-disculpas', 'Nos flagelamos'...”, comenzaba una Susanna Griso que no se esperaba lo que iba a acontecer. Junto a ella estaban Nando Escribano y dos de las personas que salían en ese reportaje: Mariló Montero y Joaquín Torres. Ha sido el primero, como parte del programa, el que ha dado la explicación de por qué se disculpaban.

“Ayer dijimos una palabra que queremos rectificar que es la palabra comprar. Este programa no tiene constancia de que nadie de los mencionados ayer haya comprado seguidores. Queremos pedir disculpas a todas las personas que nombramos ayer y a los colaboradores de este programa”, explicaba Escribano, que ha matizado que “todos tenemos seguidores inactivos que no utilizan las redes y puede ser que las plataformas las computen como falsos”. De ahí la equivocación.

Joaquín Torres no acepta las disculpas y abandona el plató

El cabreo de Joaquín Torres por acusarle de tener perfiles falsos en redes . Se ha ido de #EspejoPublico pic.twitter.com/7Z7cdeLOKU — TVMASPI (@sebas_maspons) November 23, 2023

En ese momento, uno de los afectados ha saltado para manifestar su malestar y lo ha hecho sin pelos en la lengua para remarcar su enfado. “Cuando en el titular pone perfiles comprados en grande que ahora lo cambiéis a perfiles que no se usan es burlarse del espectador y de nosotros”, comenzaba su argumentación un Joaquín Torres visiblemente molesto.

Al arquitecto tampoco le ha gustado las comparaciones con Gloria Camila o Carmen Lomana, a la que achacaban la gran cantidad de seguidores inactivos a su edad: “Jugar con un perfil profesional como el mío... De repente viene aquí un profesional ajeno a todo esto y se le vapulea hasta el punto de que claro que me perjudica que se me compare con Carmen Lomana o Gloria Camila aunque cuando vengo aquí estoy al mismo nivel de cualquiera”.

Jugar conmigo así, hacer espectáculo conmigo así, mira que estaba advertido, me he prestado a una palangana, a tal... porque me fiaba de la dirección del programa pero esto es abusivo de tal manera que, obviamente, soy yo el que tiene que tomar medidas

Todo esto ante la atónita mirada de Susanna Griso que daba la razón a su invitado asumiendo el error y pidiendo disculpas. Sin embargo, Torres seguía lanzado y anunciaba que se iba del plató para siempre. “Bueno, Joaquín, si te sientes más cómodo y te quieres ir…”, le dice la directora del magacín matinal de Antena 3 descolocada, mientras Mariló Montero le pedía a su compañero que se quedara.

“A mí me ha afectado y a mi estudio... Yo no compro ni falseo nada”, concluía un enfadado Joaquín Torres ya de pie y a punto de marcharse del plató antes de la última disculpa de la presentadora: “Entiendo lo que dices y te pido disculpas en nombre del programa, te lo digo de verdad”. Pero ya no había vuelta a atrás y Joaquín Torres se ha marchado, quién sabe, si para siempre del plató de Espejo Público.