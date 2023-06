Ramón García se asusta al oír el estado civil de un pretendiente de su programa

El presentador de 'En compañía' en la televisión manchega no está para sustos y la llamada que recibe de un pretendiente para una señora del plató lo demuestra: "Me he asustado".

Ramón García continúa al frente de En compañía en la televisión de Castilla-La Manca (CMM), el hermano gemelo del programa que presenta Juan y Medio en Canal Sur, a la espera de que se inicie una nueva etapa de Grand Prix en TVE. Mientras llega ese esperado momento, el presentador, junto a Gloria Santoro, sigue amenizando la tarde de los mayores de la comunidad manchega, regalando jamones y ayudando a que las personas que se sienten solas encuentren compañía.

En una de esas estaba, precisamente, cuando tenía lugar un momento surrealista que, además, casi acaba con la vida del presentador. Ramón, que se encontraba muy bien acompañado, aceptaba una llamada de un pretendiente para una de las invitadas al programa. Con el papel en la mano, el presentador se interesaba por el estado civil de Manuel, el protagonista de esta historia. "Manuel, no me has dicho estado civil", señalaba el histórico rostro de la televisión y la respuesta que este hombre le da, provoca la risa en el programa.

El susto de Ramón García por el estado civil de un hombre

Ramón, que tiene que tener todo bien claro y apuntado para trasladarle la información a alguna interesada, preguntó a Manuel por su estado civil. Este, sin pensarlo, señaló que era "casado". Al oír esas palabras, el público presente en el programa de CMM comenzó a reírse, mientras que Ramón García no terminaba de asimilar lo que había escuchado, pues se supone que ese hombre busca compañía. Así, el presentador se pone en pie, a cámara lenta, impactado por el dato cuando Manuel sigue hablando y dice que su mujer murió ya. "Entonces estás viudo", le soltó el presentador casi gritando.

El susto de Ramón García cuando un pretendiente llama y dice "Estoy casado" pic.twitter.com/pR2uPHvXBC — TVMASPI (@sebas_maspons) June 14, 2023

"Claro. Viudo. Hace 8 años que estoy viudo ya", afirmó este hombre, mientras que Ramón no sabía donde meterse. Y, poniéndose en jarras, daba vueltas sin saber qué hacer. "Estás sorprendido tú", señaló de pronto una de las invitadas sentadas en plató. Pero, más que sorprendido, el de En compañía, estaba asustado: "Yo me he asustado y todo. He estado a punto de dejar de ser autónomo", dijo a la vez que se sentaba nuevamente. Y, tras esto, el presentador continuó recopilando información de Manuel. "¿Hijos tienes? Piénsalo bien", pedía el presentador, ya con miedo de otra rara respuesta. "Cuatro", le confirmó este buen hombre, que llevó a Ramontxu a preguntarle si estaba seguro: "Segurísimo", le soltó Manuel.