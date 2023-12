Joaquín Prat no puede ocultar sus ganas de "largarse" y así lo hace saber

El presentador de 'Vamos a ver' no ha demostrado ningún reparo en confesar en Telecinco que está agotado y ha querido dejarlo muy claro durante la crónica social del matinal.

Los últimos días del año se nos hace cuesta arriba a todo el mundo. Pero puede que a unos más que otros. El cansancio de la recta final del año se deja notar y aflora en el momento menos esperado. Eso es lo que le ha pasado a Joaquín Prat este mismo jueves. El presentador de Vamos a ver, el matinal de Telecinco, ha tenido un arranque de sinceridad a cuenta de lo mucho que necesita tomarse un descanso temporal de la televisión. Aunque, por sus palabras en directo, parecía que necesitaba un descanso muy largo. Y es que, así lo ha indicado él mismo, está agotado como presentador y le urge un pequeño paréntesis.

Todo ocurría en el momento en el que el de Mediaset se encontraba cebando la entrevista que concederá Fran Rivera en plató en De Viernes, el programa que presentan Beatriz Archidona y Santi Acosta. En ese momento, Prat ha sufrido un lapsus: ha pensado que era viernes. "Enseguida vemos cómo Francisco Rivera no ha dicho la última palabra, hoy vuelve a De Viernes", ha introducido para dar paso a un avance de lo que pretende contar el torero en el nuevo programa de corazón de Telecinco.

Joaquín Prat necesita vacaciones

Un lapsus que ha hecho que su compañera Adriana Dorronsoro, copresentadora de la sección de la crónica social, le corrigiese inmediatamente con un simple "mañana". Ante este leve toque de atención de quien también ejerce como presentadora sustituta, el veterano comunicador ha reaccionado y ha rectificado inmediatamente. Pero en dicha rectificación para que los espectadores no se despistaran, el periodista ha compartido una confesión que ha sorprendido por la sinceridad y por la forma en la que la ha expresado. "Ah no, es verdad, que es mañana", ha apuntado, para acto seguido soltar lo siguiente: "Uf, tengo unas ganas yo… No de De viernes, que también, sino de largarme", ha espetado Prat sin pelos en la lengua como acostumbra. Sin embargo, consciente de que estas declaraciones iban a generar controversia, después ha preferido matizar: "De largarme de vacaciones, como todos".

Cabe señalar que la sinceridad de Prat es habitual en algunos de sus comentarios. El presentador de Telecinco tiene la costumbre de decir lo que piensa, sin ningún tipo de tapujos. Precisamente, este mismo martes 19 de diciembre, volvía a mostrarse natural y sin pelos en la lengua ante una de las informaciones que se estaba tratando en Vamos a ver: las declaraciones de Pilar Rubio en las que negaba la supuesta crisis de su matrimonio. Tras ver cómo la mujer de Sergio Ramos decía a varios medios de comunicación que de nuevo se están inventando cosas, el de Mediaset repetía las palabras que acababa de escuchar: "Es muy triste que confundáis a la gente con informaciones que no tienen ninguna base".