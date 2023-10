Al programa estrella de La Sexta se le va la mano con la Realidad Aumentada

Las redes sociales se ceban con lo que consideran una exhibición innecesaria de tecnología para explicar el conflicto. "La guerra, el dolor y la muerte no necesitan estas perfomances", dicen

El conflicto israelí-palestino ha acaparado la actualidad informativa en los últimos días, por lo que han sido muchos los programas televisivos que han abordado lo ocurrido. Entre ellos, se encuentra 'Al rojo vivo' que, en su emisión del viernes 13 de octubre sorprendía e indignaba a la audiencia cuando mostraba un plató cubierto con las ruinas de la franja de Gaza creadas con Realidad Aumentada. X, la antigua Twitter, se llenó de críticas al programa estrella de la cadena.

La entrega del programa arrancó abordando el ultimátum que Israel había dado a los habitantes del norte de la Franja de Gaza para que abandonasen la zona ante el inminente bombardeo que terminó produciéndose el sábado. Sin embargo, para ello, mostraba un plano general del plató en cuyo frente se podían ver unas ruinas que emulaban la destrozada zona con Realidad Aumentada.

La Sexta toda la semana: No hay que frivolizar con fotos de muertos.



Also La Sexta: https://t.co/3i7788N6rR pic.twitter.com/c2HalJBwnl — Hijo del doblete (@nacidoatleti) October 13, 2023

El programa incluso publicó esas primeras imágenes en su cuenta de X (la anterior Twitter), donde algunos espectadores ya se habían pronunciado en contra del innecesario uso de este recurso con un tema tan delicado, por lo que pronto fueron muchos los que citaron el tuit para criticar lo que mostraron en televisión para hablar de un conflicto que ha costado miles de vidas. "'Al Rojo Vivo' estrenando un nuevo modo de hacer informativos: "La vergüenza ajena virtual", manifestaba uno de los muchos tuiteros que se mostraron en contra.

"Las noticias como entretenimiento"

"Las noticias como entretenimiento. La guerra, el dolor y la muerte no necesitan estas perfomances", criticaba la periodista Raquel Marcos, entre otros muchos espectadores que lanzaron su opinión al respecto. Entre ellas, muchos coincidían en que la recreación era completamente innecesaria, al tratarse de un tema tan serio que no requiere precisamente de una especie de apoyo visual tan frívolo. "¿Aporta algo la realidad aumentada en este caso? Yo creo que no, ni añade información, ni contexto, y queda como un simple recurso estético en un tema delicado y sensible", cuestionaba un espectador, sumándose a otras críticas similares.