Fran Perea desvela lo que cobraba por grabar un episodio de "Los Serrano"

El actor, que interpretó a Marcos en la serie durante 5 años, ha contado varios secretos, como su sueldo, sobre "Los Serrano" en un podcast.

"Los Serrano" ha sido una de las series más importantes de la televisión española, una serie que marcó a millones de personas y que hace casi un año vivió un reencuentro muy especial para celebrar sus 20 años. Ahora se han podido conocer más secretos y detalles sobre esta serie gracias a Fran Perea, que en el podcast 'La escalera Roja' ha desvelado, entre varias cosas, el dinero que cobraban por cada episodio.

Y es que no han sido muchas las veces en las que los actores de "Los Serrano" han desvelado detalles sobre la serie que tras 170 episodios terminaba con aquel final tan mítico en el que Resines despertaba de un coma. Por eso, es muy llamativo que haya sido Fran Perea quien, más de 20 años después, desvelara varios secretos.

10.000 o 12.000 euros por episodio de "Los Serrano"

Los presentadores del podcast se mostraban muy curiosos a la hora de saber la cifra más alta que Fran Perea se había ingresado por grabar un episodio de la ficción de Telecinco, algo sobre lo que él no tuvo reparos en contestar: "No me acuerdo bien, entre 10.000 y 12.000 euros creo". Pero lejos de terminar ahí, el actor y cantante malagueño llegaba a confesar la cifra que ingresaba por toda una temporada: "Entre 60.000 y 70.000 euros".

Eso sí, todo ese dinero llegaba tras unas duras jornadas de grabación, que en ocasiones incluso se extendían de lunes a domingo: "Vivía a un ritmo de curro muy elevado". Este fue quizá el motivo que le llevo a abandonar la serie, y es que además de las grabaciones, Fran Perea tenía giras, firmas de discos, grabaciones de canciones, un ritmo de vida que le terminó cansando.

El actor también desveló algunos detalles de aquel especial reencuentro que organizó en su canal de Youtube. Fran Perea explicó por qué no se mostraron imágenes de la serie en el vídeo, y es que la productora que tiene los derechos de "Los Serrano" no quiso intervenir en aquel especial y no les cedió las imágenes.