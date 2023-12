El "jardín botánico en el trasero de Sánchez" pone en órbita a Polònia en TV3

El programa satírico de la televisión autonómica de Cataluña ha lanzado un sketch con el presidente el Gobierno como protagonista y que ha catapultado los datos de la cadena: 18,4% de share.

Polònia lo ha vuelto a hacer. Después de aportar su particular visión de la actualidad política, con un sketch con las "especies" que mas han destacado durante los días de protestas ante la sede de PSOE en Ferraz, el programa satírico de TV3, ha puesto ahora el foco en Pedro Sánchez y sus negociaciones con Cataluña. El formato humorístico de la cadena autonómica catalana ha querido 'resaltar' la suerte que está teniendo el presidente del Gobierno con sus últimos 'retos'.

Una parodia que, además, le ha supuesto un gran salto en sus datos de audiencia, en comparación a las últimas emisiones, obteniendo una media de 384.000 espectadores y una cuota de pantalla del 18,4%. Y es que, Polònia ha convertido la legislatura de Pedro Sánchez en un restaurante, en el que negociar se ha convertido, simplemente, en atender meses y 'llevarles el pedido'. Eso sí, este presidente del Gobierno, a quien interpreta Pep Plaza, reconocía que había superado "otra semana de éxito", enumerando algunos de sus logros como la ley de amnistía o que la aprobación del catalán en Europa haya recaído en Bruselas.

El 'jardín botánico' de Sánchez regala audiencia a TV3

"¿Has visto? Otra semana de éxito. Hemos tramitado la ley de amnistía, he esquivado el saludo de Puigdemont en el Parlamento Europeo y he conseguido que aprobar el catalán en Europa se lo coma Bélgica. Hat trick. Más que una flor en el culo tengo un jardín botánico", se ríe Sánchez en el sketch antes de saludar a Felipe Bolaños, quien se alegraba de su aparición en 'la cocina' del Gobierno: "Date prisa que hay un montón de mesas que atender", le reprende. "¿Un montón de mesas, de qué?". "¿A ti que te parece? De negociación" comienza diciendo el ministro de Presidencia, para continuar dando órdenes: "A ver chicos, que los informes los han pedido grapaditos de uno en uno. Estamos o no estamos". Acto seguido, se dirige directamente a Sánchez para darle órdenes también: "Nos hemos comprometido a atender cinco mesas con los catalanes. Una de Junts, una de la Generalitat, otra de la Generalitat y otra con Esquerra, que también son de la Generalitat. Venga, sal a tomar nota de las peticiones y que no se enfade nadie, ¿eh? que tenemos que aguantar una legislatura entera", dice Bolaños, mandando directamente a Sánchez al comedor, con papel y boli.

📣Una oficialitat del català! Una amnistia molt feta! I un traspàs de Rodalies!📣



Oídoooo Gobierno!👨🏻‍🍳#Polònia3Cat pic.twitter.com/vWmG2AqVfc — Polònia (@polonia3Cat) December 14, 2023

Allí, en el comedor, sentados en sus mesas esperan Puigdemont, Gabriel Rufián y Pere Aragonés. El primero 'le ordena' una "oficialidad del catalán en Europa", a lo que Sánchez le responde que "se está cocinando". Por su parte, Rufián quiere 'un referendum', pero como "aquí no lo hacemos", según le aseguró el presidente del Gobierno, se decanta por una amnistía. Sin embargo, al ser una petición realizada por el de Junts, este la reclama. "¿Cómo le gusta la amnistía?", pregunta el líder socialista a Puigdemont. "Hecha", solicita tajante. Y aún le queda otra mesa por atender, la de Aragonés, quien había ordenado "un traspaso de Rodalíes" y no ha llegado: "En seguida", apunta Sánchez. Y es que, tal y como apunta Bolaños, "esas mesas no se atienden solas". Una parodia de la realidad a la que se tiene que enfrentar el presidente del Gobierno.