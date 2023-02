Broncano alucina con la profesión de Carlos Rivera si no hubiese sido cantante

El artista mexicano visitaba "La Resistencia" para cerrar la semana y hablar con su presentador de su pasado, donde tuvo un momento para revelar lo que "quería" ser de niño.

No hay día que La Resistencia no cuenta con uno o varios vídeos virales en Twitter. El programa que presenta David Broncano en Movistar Plus es muy popular en esta red social, pues el propio formato acude a la misma para ir publicando pequeños clips de lo que va sucediendo durante la emisión, acompañados de mensajes al más puro estilo "resistencia". Esto mismo ha ocurrido este jueves con la visita de Carlos Rivera. Nada más entrar el cantante mexicano al plató del, el presentador ya recordaba a la audiencia y al público que se conocían. Ambos coincidieron en casa de Sebastián Yatra, donde también estaba Alejandro Fernández.

Como no podía ser de otra manera, el mexicano llevó un regalo para Broncano, que luego resultó ser para compartir. Carlos Rivera se presentó en La Resistencia con una botella de mezcal, una bebida típica de México y, aunque al principio hubo un poco de reticencia a probarla por parte del presentador de Movistar Plus, al final accedió a beber. "Es una cosa que te pone mágico y es la bebida de los dioses en México", explicaba el cantante. "Es que de las cosas que traéis los mexicanos ni puedo beber alcohol ni tomar picante. Estoy vendido, aquí no puedo hacer nada", señalaba Broncano.

Carlos Rivera como sacerdote

Pero sin duda alguna, lo que más llamó la atención, no solo a Broncano, sino a la comunidad de Twitter y quienes estaban en el Teatro Príncipe de Gran Vía, fue una confesión que hizo Carlos Rivera. Y es que, el cantante, tras una charla de los más animada, se mostró un tanto reflexivo, dejando a todos con la boca abierta, revelando que había estudiado en un colegio de monjas donde le dijeron que "Dios te eligió para que seas sacerdote".

Llega a acabar @_CarlosRivera como sacerdote y tiene el confesionario más lleno que los lavabos de una discoteca.



Perdóneme padre porque voy a pecar, proceda a darme mi castigo pic.twitter.com/RebYPxepEJ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 16, 2023

Sin embargo, y así lo refleja La Resistencia en su publicación de Twitter, el artista se decantó por su vocación musical y no espiritual: "Llega a acabar Carlos Rivera como sacerdote y tiene el confesionario más lleno que los lavabos de una discoteca", escribía el programa. El motivo que había detrás de esta "elección" en palabras del mexicano era que le gustaba cantar. De ahí, que el artista se atreviese a componer una canción a Dios, y que interpretó en Movistar Plus.