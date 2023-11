La reacción de Carlos Latre ante la dura situación de su amiga Chenoa

El colaborador de "Tu cara me suena" se ha unido a las numerosas reacciones que ha provocado la noticia sobre el presunto divorcio de la cantante con Miguel Sánchez Encina.

A pesar de que los protagonistas de la noticia no se han pronunciado aún públicamente, son muchas las voces que ya expresan su opinión sobre la separación matrimonial de la cantante Chenoa y el prestigioso urólogo Miguel Sánchez Encinas.

Uno de los primeros en contestar a los medios ha sido Carlos Latre, amigo personal de la artista y compañero desde 2011 en el programa Tu cara me suena. El humorista ha mostrado su asombro ante la noticia y preocupación ante la situación que vive su compañera, durante unas declaraciones realizadas en Sevilla hace unas horas, donde se encontraba rondado el spot navideño de Enrique Tomás.

Un profundo cariño

Latre ha asegurando que desconoce la información, pero que, de ser así, les desea lo mejor a los dos: "No lo sé, de verdad que no lo sé, hace días que no hablamos, pero si es así, espero que no, y si es, pues espero que estén bien cada uno de ellos, son adorables los dos, me llevo muy bien con Miguel y a Laura la adoro, es súper amiga y la adoro", declaraba hace unas horas el humorista.

El entorno de Chenoa da pistas sobre las causas de la ruptura con Miguel Sánchez Encinas: "Estará siempre enamorada de David Bisbal" https://t.co/SGP4a5tw4F — divinity (@divinity_es) November 12, 2023

En cuanto a si le asombra que la cantante haya puesto punto y final a su matrimonio tras poco más de un año casada, Latre asegura desconocer los detalles de su convivencia: "No lo sé, de puertas para dentro nunca se sabe, yo sé lo que pasa en mi casa, espero que estén bien cada uno de ellos, espero que mi Lauri esté de maravilla porque la adoro y Miguel es un tipazo, les deseo lo mejor a los dos", ha afirmado.

Reacciones en cadena

Pero son numerosas las reacciones que ha provocado la noticia. De las menos afortunadas, las declaraciones vertidas al programa Socialité por el padre de la cantante, quien ha aprovechado la oportunidad para emitir unas duras acusaciones contra su hija. "No me sorprende para nada, ella necesitaba apellidos", ha dicho José Carlos Corradini este domingo.

Corradini no ha dejado pasar la oportunidad para asegurar que Chenoa sigue teniendo en mente a David Bisbal: "Ella está enamorada de David Bisbal, lo estuvo y lo estará siempre", mientras aseguraba también tener información sobre cómo se produjo la ruptura de ambos hace 20 años: "La familia de Laura tuvo un problema con la de Bisbal que no salió a la luz".

Con éstas, son ya numerosas las opiniones vertidas sobre la noticia, entre ellas las de sus compañeros de OT, quienes se han mostrado muy sorprendidos, e incluso la astróloga Esperanza Gracia, ha aprovechado ofrecer una perspectiva cósmica a este drama terrenal a través de X, enviando un mensaje a la mallorquina y asegurándole que los astros están alineados a su favor.