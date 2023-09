Herrera sorprende con su veredicto sobre Évole y su entrevista a Josu Ternera

El comunicador de COPE ha podido ver la polémica producción liderada por el periodista catalán y este martes ha hecho pública su opinión en su programa "Herrera en COPE".

Aunque muy poca gente haya podido ver la entrevista que realizó Jordi Évole al terrorista etarra y político vasco Josu Ternera, su presentación como película en el presente Festival de Cine de San Sebastián está provocando una gigantesca polémica. Más aún cuando, en la rueda de prensa, el periodista catalán no fue capaz de definir como asesino al que fuera diputado en el Parlamento Vasco. En su posterior visita al programa que presenta Gemma Nierga en el circuito catalán de Televisión Española, Évole aprovechó para aclarar conceptos y asegurar que "hay prensa que pide que digas las palabras que ellos quieren que digas".

Aplausos al periodista tras la proyección de su filme en San Sebastián: https://t.co/Wh7UIzQb7e pic.twitter.com/zhhlkZGOa6 — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) September 25, 2023

"Vamos a aprovechar para acabar con esta polémica", comenzó diciendo Nierga, mientras Évole reconocía que "no servirá de nada". "Si es un asesino o no". "Evidentemente que es un asesino, si él reconoce que ha participado en un atentado directo en el que se asesinó al alcalde de Galdácano, evidentemente es un asesino", reconoció el controvertido periodista catalán.

Las opiniones sobre No me llame Ternera, que así se llama la producción liderada por Jordi Évole y que verá la luz el próximo 15 de diciembre, no se han hecho esperar y las críticas están siendo más que habituales, con choques de opiniones en Twitter incluidos entre el propio periodista y diferentes colegas de profesión.

Este martes ha sido el turno de escuchar el parecer de Carlos Herrera que, a diferencia del resto, sí que ha podido ver íntegra la entrevista que Évole ha realizado a Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, conocido popularmente por su lamentable y sanguinario apodo Josu Ternera. Y la opinión del comunicador almeriense ha sorprendido.

Herrera opina sobre la película de Évole

En conversación con la colaboradora de Herrera en COPE María José Navarro, el andaluz ha querido dejar claro que "he visto la película de Évole, tuve acceso a ella este fin de semana y lo que puedo decir es que en ningún momento y bajo ningún concepto es un blanqueamiento de ETA", además de asegurar que tampoco se blanquea en ningún momento la imagen de Josu Ternera.