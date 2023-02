La única crítica que hace Pedro García Aguado a su programa "Hermano Mayor"

Pedro García Aguado ha hablado en una entrevista sobre algunos de los secretos del programa "Hermano Mayor" y la crítica que tiene contra él.

"Hermano Mayor" es uno de esos programas que se mantienen en la mente del espectador pasen los años que pasen. Sus fuertes episodios y toda la polémica que ha rodeado siempre al programa le siguen manteniendo en el ojo del huracán mediático, especialmente por las críticas que siempre ha recibido de su presentador, Pedro García Aguado.

El exjugador de waterpolo ha hablado, una vez más, de "Hermano Mayor" en una entrevista para el podcast "Lo que tú digas" de Alex Fidalgo en Spotify, donde ha contado algunos secretos del programa de Cuatro y ha explicado cuál fue su mayor arrepentimiento y su única crítica al formato.

Desde hace años Aguado se ha mostrado muy crítico con el programa que presentó en Cuatro hace ya más de ocho años, con declaraciones muy fuertes, como cuando llamó hija de puta a la que fuera directora del programa. Pero ahora, en la entrevista con Alex Fidalgo ha hablado sobre el caso del que está más arrepentido.

La única crítica de Pedro García Aguado hacia "Hermano Mayor"

Pedro tiene claro su mayor crítica hacia el programa: "Yo la única crítica que hago a ‘Hermano Mayor’ es a aquellos casos en los que yo no fui capaz de decir esto no lo hago y que no tendrían que haber salido en el programa". Ya que él no tenía ninguna elección en los casos, excepto en uno, en el que "me planté y me hicieron caso. Pero claro era un chaval que era adicto, fumaba mezcla de heroína y cocaína. Estaba fatal, su madre se había suicidado". Ese es quizás el caso del que más se arrepiente y el que más le marcó de todo el programa, porque el joven "necesitaba un centro de tratamiento, no un programa de televisión".

Para acceder a grabarlo, Aguado ha contado que "yo firmo con mi cara este programa si ese chico entra en un centro terapéutico. Y al final yo hablé con un centro terapéutico de Bilbao con un doctor y le dije ‘por favor, atiéndele y yo te pago lo que haga falta’. Al final, acabó el programa entrando por esas puertas. Claro, era un chaval, que no habíamos hecho una mediación como Dios manda. Al final a los tres días se escapó, se va a su casa y apuñaló a la abuela". Una noticia que le hizo pensar: "¿Ostia yo soy responsable o no de eso?".