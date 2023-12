Una presentadora de la BBC saca el dedo a pasear en el inicio de su informativo

Ha sido uno de los momentos virales de estos días. En el arranque de uno de los informativos de la BBC, y tras terminar la cuenta regresiva que da inicio al boletín, la presentadora aparecía sorpresivamente en cámara mostrando su dedo corazón justo antes de cuadrarse e iniciar el repaso a la actualidad como si nada hubiera pasado. Pero sí, claro que había pasado.

Maryam Moshiri, una de las presentadoras principales de la cadena, fue la periodista a las que la cámara le jugaron una mala pasada. El gazapo ocurrió en la transmisión mundial de BBC News a las 12 del mediodía, hora del Reino Unido, el miércoles. El canal británico mostraba las Preguntas del Primer Ministro, por lo que la audiencia mundial pudo ver los titulares servidos desde Londres y, por tanto, el dedo corazón de Moshiri.

Hey everyone , yesterday just before the top of the hour I was joking around a bit with the team in the gallery.



I was pretending to count down as the director was counting me down from 10-0.. including the fingers to show the number. So from 10 fingers held up to one.



When…