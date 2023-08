Telecinco busca remontar: estas son sus 10 apuestas para la nueva temporada

Tras ser sobrepasada por TVE en audiencias, Mediaset ya ha anunciado las propuestas de los próximos meses. Telecinco vuelve con algunos de sus grandes éxitos y numerosas novedades.

Entramos en agosto y comienzan a acelerarse los procesos de renovación y cierre de formatos de cara a la nueva temporada televisiva. El primero en dejar ver sus cartas ha sido Mediaset, que ha sorprendido con el anuncio de sus 10 grandes bazas para luchar por el liderazgo en Telecinco a partir de septiembre. ¿Quieres saber cuáles son? Te las contamos una a una.

Telecinco | nueva temporada



● GH★VIP

● La que se avecina | T13

● La mirada crítica

● Vamos a ver

● TardeAR

● Entrevías | T3

● Got Talent

● El musical de tu vida

● La última noche

● Cine pic.twitter.com/xXCHESxMX7 — Mediaset España (@mediasetcom) August 3, 2023

"GH VIP" y "Got talent" vuelven a ser protagonistas de las noches en Telecinco

La cadena ha anunciado que vuelve a apostar por varios formatos de sobra conocidos por su público, eso sí, con rostros diferentes para dar cierta frescura a dos de los concursos más seguidos por los telespectadores.

Marta Flich cambia las tardes de Cuatro para presentar las galas de Gran Hermano VIP, sustituyendo a Jorge Javier Vázquez como representante de uno de los buques insignia de la cadena. Los acalorados debates seguirán siendo una parte importante del programa y estarán conducidos por Ion Garamendi, que ya se demostró su valía el año pasado en el debate de Supervivientes.

Got Talent también renueva y en breve comenzará su novena edición en España, tras su última emisión del All stars, que vimos hace solo unos meses. Santi Millán se vuelve a poner a los mandos del programa y el jurado cuenta con tres miembros que repiten: Risto Mejide, Paula Echevarría y Edurne. El punto de humor lo aportará Florentino Fernández (Flo), que se incorporará en sustitución de su compañero Dani Martínez.

Durante el prime time de los viernes, como reemplazo del Deluxe, Sandra Barneda continuará dirigiendo La última noche. Si bien es cierto que los números no han sido los mejores en sus primeras emisiones, desconocemos si Telecinco dará un lavado de cara al formato para tratar de recuperar a su público.

Ana Rosa regresa, pero no a las mañanas

No es un secreto que Ana Rosa es una de las figuras que más representan a Telecinco en estos momentos. Por ello, la que fuera durante años el rostro de las mañanas de la cadena, sigue muy unida a Mediaset, aunque el grupo ha decidido ponerla al cargo de otra franja horaria que corre peligro.

La nueva programación de las mañanas rescatará La mirada crítica, un matinal informativo que contará con Ana Terradillos como presentadora. El programa hará tándem con Vamos a ver, un magacín totalmente nuevo del que se encargará Joaquín Prat y en el que se tratarán temas de actualidad y corazón.

El reto más complicado, sin embargo, se queda en las tardes y recaerá sobre los hombros de Ana Rosa Quintana. La periodista comenzará a presentar TardeAR como sustitución de Sálvame, una cancelación que demostró la nueva dirección que quiere seguir Mediaset en su parrilla. Sobre este cambio de aires, la presentadora comentaba hace unas semanas : "Solo voy a decir que es un programa que va a sorprender y que aspira a ser el mejor infoshow de la televisión en España”.

Se avecina la llegada de las ficciones más esperadas de Telecinco

Entrevías y La que se avecina serán las dos ficciones que Telecinco renovará para sus noches. La primera serie ya se desveló que iba a volver con una tercera temporada hace unos meses, cuando se publicó que se estaban grabando los episodios. Sin embargo, ahora es cuando por fin sus fans tienen una fecha aproximada de llegada a la televisión.

Tirso Abantos abre de nuevo la ferretería. Ya estamos rodando la temporada 3 de #Entrevías pic.twitter.com/fa4FT5K0Jw — Mediaset España (@mediasetcom) February 16, 2023

Por su parte, la decimotercera temporada de La que se avecina, disponible en streaming desde hace algún tiempo, regresará para seguir ofreciendo las cómicas historias de los vecinos más famosos de la pequeña pantalla.

A las series, se unen también los estrenos de cine de la nueva temporada. Telecinco ha anunciado algunos de los títulos que podrán verse en su cadena: Top Gun Maverick, Way Down y Frozen II encabezarán la cartelera de estos meses.

Carlos Sobera presentará "El musical de tu vida"

Sin duda, la llegada más rompedora viene de la mano de Carlos Sobera. La cadena ha comprado los derechos de un programa belga (The musical of your life) y lo adaptará para que encaje con la audiencia española.

Cada entrega se centrará en una figura conocida de nuestro país. En forma de actuaciones musicales, al más puro estilo Broadway, un grupo de artistas se encargará de interpretar los momentos más importantes de la vida del famoso. Durante cada emisión, el programa contará con familiares y amigos de los homenajeados, que serán entrevistados por Sobera para dar más contexto a la audiencia.