Prime Video ya ha puesto fecha a uno de los peores temores de sus clientes

La plataforma de streaming marca en el calendario el día en el que llegará a sus contenidos la temida -para los usuarios- publicidad y anuncia cómo evitarlos. Y sí, hay que pagar más.

Si eres cliente de Prime Video y todavía no te has enterado de esta noticia es porque posiblemente no has mirado tu correo. "Estimado cliente Prime, te escribimos en relación a una actualización en la experiencia Prime Video", comienza el mensaje que la plataforma de streaming de Amazon ha mandado a sus usuarios y que anuncia la llegada de la publicidad a la misma.

Los temidos -por los usuarios- anuncios llegarán a los contenidos de Prime Video el próximo 9 de abril de este año. "Las series y películas de Prime Video incluirán publicidad limitada. Esto nos permitirá seguir invirtiendo en contenido atractivo y continuar aumentando esa inversión en el largo y mantener así la calidad y cantidad de los contenidos", explican desde la compañía esta decisión que ya fue anunciada hace tiempo pero a la que ahora se le pone fecha de llegada.

Países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania ya cuentan con publicidad en su catálogo desde el pasado 29 de enero de 2024. Una fórmula que ya utiliza desde hace tiempo por ejemplo Netflix, que a finales de 2022 decidió introducir su plan de suscripción con publicidad. De esta manera rompían con uno de los que eran -ya hay que hablar en pasado- principales puntos fuertes de estas plataformas respecto a la televisión convencional: no tener ni publicidad ni anuncios. Eso sí, en el mencionado correo afirman que “el objetivo es tener muchos menos anuncios que la televisión lineal y que otros servicios de streaming".

¿Podré ver Amazon Prime Video sin publicidad?

La respuesta a esta pregunta es sí, pero como es habitual, habrá que pagar más por un tipo de suscripción que evite los (para muchos) incómodos y molestos anuncios. También es cierto que, en un principio, no será una subida muy sustancial: habrá que pagar 1,99 euros adicionales al mes, quedando así la cuota en 6,98 euros.