Tony Aguilar rompe su silencio y responde a las críticas de una de las Pombo

El mítico locutor de Los40 ha utilizado las redes sociales como altavoz para responder a lo que dicen de él en el documental: "Siento que, sin conocerme de nada, piense eso de mi".

Muy poco tiempo ha pasado de una temporada a otra. Amazon Prime, después de la acogida de la docuserie Pombo, estrenaba hace unos días la segunda temporada de esta producción, donde las hermanas Marta y María Pombo, conocidas influencers, muestran el día a día de una familia que ha revolucionado las redes. En esta segunda entrega, María se enfrenta a nuevos retos profesionales desde una nueva agencia de representación.

Por ejemplo, se la ve asistiendo a algunos de los eventos más importantes del país como fueron el Festival de Cine de San Sebastián y los Grammy Latino, además de Los 40 Music Awards. En este último evento, de hecho, y así lo muestra el documental, surgió una polémica en la que Tony Aguilar está involucrado. Es más, el propio locutor de radio, utilizando X, antiguo Twitter, como altavoz ha contestado a la crítica que una de las Pombo hace sobre esa situación.

Tony Aguilar responde a la crítica de Marta Pombo

En noviembre del pasado año tuvo lugar la ceremonia de entrega de LOS40 Music Awards 2023, en la que Take That fue uno de los grandes protagonistas. El trío, por entonces, estaba protagonizando un regreso musical por todo lo alto, por lo que no podían faltar a la mayor fiesta musical de España, en la que además fueron homenajeados con el Golden Music Award en reconocimiento a su larguísima trayectoria y a su influencia como iconos del pop. Tony Aguilar y María Pombo eran los encargados de recordar los grandes éxitos del grupo, poniendo en valor su legado.

Queridas hermanas Pombo. Efectivamente Maria está en lo cierto. Me dijo que estaba muy nerviosa y la tranquilicé y ofrecí mi ayuda. Recordará que tenia que decir que BACK FOR GOOD es un himno, pero me miraba y no hablaba. Siento que Marta, sin conocerme de nada, piense eso de mi. pic.twitter.com/D6V7xiS4Ki — Tony Aguilar (@TonyAguilarOfi) February 28, 2024

Sin embargo, aunque María subió al escenario junto al locutor de Los40, finalmente fue él quien hizo todo el trabajo de presentar, mientras ella permanecía a su lado sin decir nada. Un suceso que ambas hermanas comentan en el documental. María defendía a Aguilar, señalando que quería ayudarla, pues ella le había confesado estar "nerviosa". Pero su hermana Marta lo ve de otra manera y asegura que "no estoy de acuerdo en que te quisiera ayudar, no te dio paso", haciendo ver que el locutor había querido protagonismo, en detrimento de su hermana. Y, a esas acusaciones, ha contestado Tony mientras se recupera de una doble intervención gástrica en el hospital. "Queridas hermanas Pombo. Efectivamente Maria está en lo cierto. Me dijo que estaba muy nerviosa y la tranquilicé y ofrecí mi ayuda", comienza diciendo el de Los40, acabando su defensa con un sincero: "siento que Marta, sin conocerme de nada, piense eso de mi".