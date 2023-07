La emotiva despedida de Miguel Ángel Muñoz a su tata fallecida

El actor estuvo preparándose con terapeutas para afrontar lo mejor posible la pérdida de una de las personas más queridas de su vida.

Miguel Ángel Muñoz comunicó a última hora de este sábado el fallecimiento de su querida ‘Tata’, Luisa Cantero, que tuvo lugar el pasado jueves 20 de julio a los noventa y ocho años de edad en su casa. Una persona que ha sido muy importante para él, ya que fue quien estuvo a su lado durante su niñez y adolescencia, y con quien se estrenó como director para que quedara reflejada su vínculo tan especial sobre la pantalla.

Protagonista de su documental '100 días con la tata', Luisa era sin duda una de las personas más especiales para el intérprete y así lo ha querido plasmar con un precioso homenaje: "No puedo escribir aquí nada más que no te haya expresado a lo largo de los 40 privilegiados años que podido vivir a tu lado. Esto me hace muy feliz, porque es importante poder expresar en vida el amor hacia nuestros seres queridos", ha comenzado diciendo Muñoz.

Era la productora Paciencia Fillms la que daba los detalles de cómo fueron las últimas horas de su protagonista. Como no podía ser de otra manera, el actor estuvo a su lado hasta el último suspiro, acompañándola en todo momento. Sus restos mortales fueron sido enterrados con la asistencia del círculo más cercano a la familia, como ella quería.

Con varias fotografías de su tata y las palabras que ha escrito para recordarla, Miguel Ángel ha dejado claro que está feliz por haber pasado tanto tiempo pudiendo disfrutar de ella, un privilegio que tienen muy pocas personas. "No sé si algún día llegaré a entender el vínculo tan especial que hemos tenido convirtiéndose en la historia de AMOR más especial que habré vivido nunca. Te doy las gracias por cuidarme tanto y tan bien. Por trasmitirme unos valores tan importantes y sobre todo por enseñarme a amar de una manera tan profunda como lo hemos hecho ambos durante todos estos años", ha continuado diciendo el actor.

Reconocía haber necesitado la ayuda de un equipo profesional para sentirse preparado para decir adiós a su Tata, con quien compartió 40 años de su vida. "Todos los procesos terapéuticos, el haber podido realizar nuestra película durante tantos años y sobre todo la formación que pude hacer durante todo el año pasado sobre 'acompañamiento al duelo final de la vida' con Assumpta Mateu y su gran equipo de terapeutas, Vicente, Reme... Y cada uno de los que han pasado por los diferentes módulos, me han ayudado a perder gran parte del miedo y han hecho que estos últimos meses y sobre todo estos últimos quince días haya podido afrontar nuestra despedida sin tanto susto como me había imaginado", ha explicado Miguel, dejando claro que ha estado en un proceso para prepararse para que la muerte de su abuela no fuera un choque tan duro como el que debería.

Hablaba también de cómo fue su despedida: discreta, sencilla y con la presencia de muy poquitos. El actor quiso respetar su deseo y, a pesar de tener muchos seres queridos que habrían querido estar presentes en sus últimas horas de vida, llevó a cabo su deseo.

"Ha sido tan bonito haberte podido acompañar hasta el último suspiro. Me siento tan afortunado y agradecido de haberte podido cuidarte hasta el final en tu casita, en tu camita, rodeada de todos tus santos: desde la Virgen del Carmen, San Judas Tadeo y cada uno de los pequeños detalles que te hacían feliz", ha expresado el actor, que se ha desarrollado cómo ha sido la relación con la tata.

Su agradecimiento

En los últimos párrafos, aprovechaba para dar las gracias al equipo médico, que estuvo presente cuando era necesario, y a todos aquellos que han respetado que fuera el propio Miguel Ángel quien diera la noticia cuando estuviera preparado para que el mundo se enterase. "Doy las gracias todos los que habéis estado, habiendo sido avisados en 24 horas y viajando desde tantos kilómetros, muchos de vosotros para poder acompañarnos. También a los que no habéis podido asistir, pero estabas ahí de otra manera. Y sobre todo a vuestra discreción par que haya podido ser yo quien lo comunique con la delicadeza que a la TATA le hubiera gustado", ha dicho el protagonista de 'UPA', que ha enumerado a todos aquellos que le han permitido que su abuela estuviera tranquila y que han sido empáticos con la situación.

Miguel ángel no ha tardado en recibir el apoyo de rostros conocidos como Toñi Moreno, Vicky Martín Berrocal o Lucía Pombo, quienes le dejaban unas bonitas palabras en los comentarios de la publicación.