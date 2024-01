Herrera vuelve con fuerza y compara a Sánchez con quien no te podrás imaginar

Después de su descanso navideño, el comunicador de COPE ha regresado y lo primero que ha hecho ha sido analizar lo que ocurrió en las ya famosas "campanadas" de Ferraz en Nochevieja

Carlos Herrera está de vuelta. El comunicador almeriense no ha querido esperar al próximo lunes y ha dado por concluidas sus vacaciones de Navidad situándose delante del micrófono de su programa diario en la Cadena COPE. Había ganas, claro, de saber cómo analizaba Herrera lo que sucedió en la pasada Nochevieja en Ferraz y no ha defraudado.

Herrera ha dejado bien claro que el espectáculo que se vivió junto a la sede socialista no fue, en absoluto, de su agrado. "A mí eso ni me parece edificante, ni me parece interesante, ni me parece absolutamente nada", adelantando, también, que no había que darle demasiada importancia al asunto, justo lo contrario que llevan haciendo dos días seguidos los representantes del PSOE.

"Poner en marcha el delito de odio contra Pedro Sánchez es un asunto agotador. Vamos a ver, hacer pasar por delito de odio algo que no da para ser considerado delito de odio. Y a mí no me parece, ya les digo, ni edificante, ni nada parecido. Pero cuando es la propia Policía a la que se la injuria, ahí el PSOE no la defiende, o la Casa Real, o tantos políticos en la diana con dibujos en los que se simula que les disparan, muñecos suyos ahorcados o quemados. ¿Dónde estabais todos los cuentistas socialistas para montar la misma sobre actuación que estáis montando ahora?", ha lanzado, en forma de pregunta retórica, el conductor de Herrera en COPE.

🎧Carlos Herrera: "Pedro Sánchez va a ser el nuevo Mahoma, del que no se pueden hacer ni caricaturas"



🎙El comunicador analiza la última hora de la actualidad política en su monólogo de este miércoles👇 https://t.co/PsQAkrhLUC — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) January 3, 2024

Y ha sido en este instante del editorial cuando el comunicador almeriense ha comparado a Carlos Herrera con el mismísimo Mahoma. "¿Es que Sánchez es como Mahoma ahora, del que no se pueden hacer ni caricaturas, mientras el PSOE tiene la enorme hipocresía de dejar que se tramite la ley que pretende derogar las ofensas contra sentimientos religiosos e injurias a la corona o enaltecimiento del terrorismo? La figura del Rey puede, la de Sánchez, ni la toque. Es agotador escuchar a nimiedades como Patxi López hablar así. Es una hipocresía de lo más grande. ¿Por qué no lo decíais cuando apaleaban un muñeco que representaba Ayuso o cuando vuestros amigos filoetarras sacaban un cartel de un festival con Abascal recibiendo un tiro en la cabeza?", ha denunciado Herrera.

Herrera analiza la Nochevieja de Ferraz

El comunicador de COPE ha concluido el asunto asegurando que lo que sucedió en Nochevieja en Ferraz "no tiene recorrido judicial, o sea, el delito de odio no da para meter mano a quien haga una sátira de un político con una piñata con turrones y serpentinas. Pero todos los ofendiditos ya tienen tema de conversación", ha asegurado.