Carlos Herrera y su bronca con Fidalgo en COPE: "Caprichitos de niño chico"

El comunicador almeriense y el exsecretario general de CCOO se han enzarzado en la tertulia matutina a cuenta del pacto entre los socialistas navarros y Bildu.

No es la primera vez y, muy probablemente, no será la última. En la mañana de este jueves, los oyentes de Herrera en COPE han asistido a una nueva bronca entre el conductor del programa, Carlos Herrera y uno de sus tertulianos habituales, José María Fidalgo.

Como es lógico, el tema estrella del coloquio ha sido el pacto al que ha llegado el Partido Socialista de Navarra con Bildu para dejar sin alcaldía de Pamplona a UPN. Y allí, Herrera se ha enzarzado con quien fuera secretario general de Comisiones Obreras entre los años 2000 y 2008.

🎙Carlos Herrera y José María Fidalgo debaten sobre el problema del pacto entre el PSOE y Bildu: "Es un giro contra natura" pic.twitter.com/LculIwiQiI — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) December 14, 2023

Después de una breve trifulca introductoria, Herrera ha espetado directamente a Fidalgo con un más que concluyente: "¿Te quieres callar un momento?". "Sí, me quiero callar y si quieres ya no hablo más hasta el final del programa", la he contestado el exsindicalista con unas palabras que no han hecho otra cosa que soliviantar más al conductor de Herrera en COPE. "No empieces ya con las cosas de niño chico de todas las tertulias, de niño caprichitos. Que eres muy mayor ya y muy alto". Ante esta desconsideración, Fidalgo ha sido también bastante concluyente al asegurar: "Lo que no me gusta es que tú te pongas de tertuliano, porque eres el que diriges".

Y, a partir de ahí, Herrera ha explicado por qué considera que el pacto al que han llegado PSN y Bildu en Navarra va "contra natura".

Nueva bronca entre Carlos Herrera y José María Fidalgo

Hay que recordar que, en una ocasión, el comunicador almeriense llegó a expulsar a José María Fidalgo de la tertulia de COPE. Fue a comienzos de verano de 2021 y el asunto que se traían entre manos tenía que ver con el dudoso prestigio de José Félix Tezanos a cargo del CIS. Fidalgo, que en su momento ya dejó clara cuál era su opinión de Pedro Sánchez, se mostró a favor del sociólogo de cabecera del PSOE, a lo que Herrera no dudó en concluir: "Deja de decir tontunas".

La reacción que tuvo en aquel momento el exsindicalista de CCOO fue la de callarse y no volver a hablar en toda la tertulia. "No crean que se ha ido, sigue aquí sentado pero no va a decir ni adiós", dijo en aquel momento Herrera. "Me he quedado callado y hasta después del verano", fueron las últimas palabras de Fidalgo.